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Η φωτιά καίει σε απορρίμματα.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (22/06) σε περιοχή του δήμου Θερμαϊκού, στην ανατολική Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε απορρίμματα έξω από τον οικισμό Τσαϊρια στην Περαία, προκαλώντας μαύρο πυκνό καπνό.

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Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 31 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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«Παραμείνετε σε κλειστούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα»

Ο αριθμός έκτακτης ανάγκης 112 ήχησε λίγο πριν τις 18:00 στη Θεσσαλονίκη, προειδοποιώντας τους κατοίκους για τους πυκνούς καπνούς.

Το μήνυμα χαρακτηριστικά αναφέρει «Πυργκαγιά στην περιοχή Περαία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

{https://x.com/112Greece/status/2069075811974394000}