Η υπουργός Περιβάλλοντος και Κλίματος της Σουηδίας συμμετείχε σε συνεδρίαση της ΕΕ συνοδευόμενη από τον τριών μηνών γιο της, στέλνοντας μήνυμα υπέρ των πολιτικών γονικής άδειας και της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και οικογένειας.

Μια ασυνήθιστη παρουσία τράβηξε τα βλέμματα στη συνεδρίαση των υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, όπου οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι συζητούσαν για τις πολιτικές αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Η υπουργός Περιβάλλοντος και Κλίματος της Σουηδίας, Ρομίνα Πουρμοκτάρι, ήρθε στη σύνοδο συνοδευόμενη από τον μόλις τριών μηνών γιο της, Άνταμ, θέλοντας να δείξει έμπρακτα τη σημασία των πολιτικών γονικής άδειας που επιτρέπουν στους γονείς να συνδυάζουν οικογένεια και επαγγελματικές υποχρεώσεις.

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«Ήθελα να δείξω ότι δεν χρειάζεται να επιλέξει κανείς ανάμεσα στην καριέρα και την οικογένεια», δήλωσε η 30χρονη υπουργός στο Reuters, προσθέτοντας με χιούμορ ότι αυτό προϋποθέτει και έναν σύντροφο που στηρίζει αυτή την ισορροπία.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Συμβουλίου της ΕΕ, είναι η πρώτη φορά που βρέφος συμμετέχει σε συνεδρίαση υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Η Πουρμοκτάρι είχε γράψει ιστορία το 2022, όταν έγινε η νεότερη υπουργός στην ιστορία της Σουηδίας. Πρόσφατα επέστρεψε στα καθήκοντά της μετά τη γέννηση του παιδιού της, ενώ ο σύζυγός της βρίσκεται σε γονική άδεια έως τις εθνικές εκλογές του Σεπτεμβρίου και τη συνόδευσε στο Λουξεμβούργο για να φροντίζει τον μικρό Άνταμ.

{https://x.com/AFP/status/2070140035727343779}

Το Σουηδικό μοντέλο γονικής άδειας

Η Σουηδία διαθέτει ένα από τα πιο γενναιόδωρα συστήματα γονικής άδειας παγκοσμίως. Οι γονείς δικαιούνται συνολικά περίπου 16 μήνες αμειβόμενης άδειας, ενώ μέρος αυτής είναι αποκλειστικά κατοχυρωμένο για κάθε γονέα και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί στον άλλο. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί, χάνεται.

Οι συγκεκριμένες ημέρες, γνωστές και ως «μήνες του μπαμπά», θεσπίστηκαν για να ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή των πατέρων στην ανατροφή των παιδιών.

Η Σουηδή υπουργός υπογράμμισε ότι η επιτυχία τέτοιων πολιτικών δεν εξαρτάται μόνο από τη διάρκεια της άδειας, αλλά και από την ευελιξία στη χρήση της, καθώς και από την ύπαρξη οικονομικά προσιτών υπηρεσιών παιδικής φροντίδας.

«Δημιουργείται μια σημαντική αξία που συχνά υποτιμάται. Μπορεί να μην είναι πάντοτε άμεσα οικονομική, αλλά τελικά συμβάλλει και στην οικονομία, καθώς μειώνει την επαγγελματική εξουθένωση των εργαζομένων γονέων», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος της Πολωνίας, Κριστόφ Μπολέστα, χαρακτήρισε απολύτως φυσιολογική την παρουσία του βρέφους στη συνεδρίαση.

«Νομίζω ότι είναι υπέροχο. Δεν αποτελεί εμπόδιο, είναι απλώς μέρος της ζωής», δήλωσε χαρακτηριστικά.