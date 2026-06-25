Διακοπή ρεύματος σημειώθηκε πριν από λίγο στο κτίριο του Ευρωκοινοβουλίου.

Blackout σημειώθηκε πριν από λίγο στο Ευρωκοινοβούλιο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Dnews, ολόκληρο το κτίριο έχει μείνει χωρίς ρεύμα και οι υπηρεσίες έχουν παραλύσει. Η διακοπή ρεύματος σημειώθηκε στις 16:02 μ.μ. (17:02 μ.μ ώρα Ελλάδας) και αμέσως μπήκαν σε λειτουργία οι γεννήτριες.

Το πιθανότερο σενάριο, προς το παρόν, είναι ότι το blackout είναι απόρροια του καύσωνα που σαρώνει αρκετές χώρες της Ευρώπης.

Σαρώνει την Ευρώπη ο καύσωνας

Οι συνθήκες καύσωνα έχουν πλήξει σημαντικά τη Γαλλία, την Ισπανία και τη Βρετανία κυρίως ενώ και τις επόμενες μέρες σύμφωνα με τους μετεωρολόγους αναμένεται να να κινηθεί ανατολικά προς τη Γερμανία και την Τσεχία.

Οι θερμοκρασίες στη Γερμανία θα μπορούσαν να αγγίξουν ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου ενώ την ίδια ώρα οι αρχές στην Τσεχία έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

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Στη Γαλλία, ο πρωθυπουργός ότι αυξάνεται στο υψηλότερο επίπεδο ο συναγερμός στη χώρα. Η υπουργός Υγείας τόνισε ότι αρκετοί από τους θανάτους που έχουν σημειωθεί ακόμα και σε νέους ανθρώπους στη Γαλλία, σχετίζονται με το κύμα καύσωνα.

Ο επικεφαλής του τμήματος για την κλιματική αλλαγή στα Ηνωμένα Έθνη Simon Stiell δήλωσε πως «το άγριο κύμα καύσωνα της Ευρώπης έχει παντού πάνω του το αποτύπωμα της κλιματικής κρίσης» Έκανε έκκληση για άμεση αλλαγή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προστασία των δασών και τόνωση της κλιματικής αντίστασης.

Η Γαλλία την Τετάρτη βίωσε την πιο ζεστή της μέρα για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, καθώς τα ρεκόρ στις θερμοκρασίες συνεχίζουν να ανατρέπονται. Το Météo-France ανακοίνωσε πως η μέση ελάχιστη θερμοκρασία έφτασε την Τετάρτη στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Ναντ το θερμόμετρο έφτασε στους 27,2 °C.

Ο δήμαρχος του Παρισιού σε δηλώσεις του ανέφερε πως το ποσοστό θνησιμότητας αυξήθηκε στην πόλη μετά τις υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών.

«Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι είμαστε άτρωτοι» είπε στη γαλλική τηλεόραση. «Σκέφτομαι ιδιαίτερα τους νέους. «Περίπου στις 19:30 χθες το βράδυ είδα περίπου 100 άτομα να κάνουν τζόκινγκ στον δρόμο. Ειλικρινά αυτό είναι ανεύθυνο» είπε. «Δεν πειράζει να κάνουμε ένα διάλειμμα για κάποιες μέρες από την άσκηση» συμπλήρωσε.

«Λιώνει» η Βρετανία

Τη ίδια ώρα η μετεωρολογική υπηρεσία στη Βρετανία επιβεβαίωσε πως οι θερμοκρασίες έφτασαν στους 36,4 βαθμούς Κελσίου στο Yeovilton του Σόμερσετ, σημειώνοντας την πιο ζεστή μέρα του Ιουνίου, που έχει καταγραφεί ποτέ. Ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 36,1 βαθμών Κελσίου που έχει καταγραφεί την προηγούμενη μέρα και το ρεκόρ των 35,9 °C από το 1976.

Οι θερμοκρασίες σε πόλεις της Ευρώπης

Το μεσημέρι της Πέμπτης η θερμοκρασία σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης έφτασε σε:

Παρίσι 40 °C

Ναντ 40 °C

Βρυξέλλες 36 °C

Βαρκελώνη 35 °C

Φρανκφούρτη 35 °C

Γενεύη 35 °C

Βερολίνο 34 °C

Πράγα 34 °C

Βουδαπέστη 33 °C

Βιέννη 33 °C

Λονδίνο 32 °C.