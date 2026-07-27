Παράλληλα μιεώθηκε κατά 5,5 βαθμούς η θερμοκρασία του οδοστρώματος.

Μια καινοτόμος παρέμβαση για την αντιμετώπιση του καύσωνα και την αύξηση των επιπέδων της θερμοκρασίας, φαίνεται να αποδίδει καρπούς στο Λος Άντζελες. Περισσότερα από 600.000 τ.μ. σκούρας ασφάλτου καλύφθηκαν με ειδική ανακλαστική επίστρωση, με αποτέλεσμα, κατά τη διάρκεια ακραίου καύσωνα, η θερμοκρασία του αέρα σε τμήματα της γειτονιάς Πακόιμα να καταγραφεί έως και 1,9 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερη σε σύγκριση με γειτονική περιοχή.

Η θερμοκρασία του οδοστρώματος μειώθηκε κατά περίπου 5,5°C

Η συγκεκριμένη πατέντα πραγματοποιήθηκε στην Πακόιμα, μία από τις θερμότερες συνοικίες της κοιλάδας του Σαν Φερνάντο, στο πλαίσιο συνεργασίας του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Climate Resolve με την εταιρεία GAF, η οποία προμήθευσε το ανακλαστικό υλικό. Η επίστρωση εφαρμόστηκε σε δρόμους, χώρους στάθμευσης, παιδικές χαρές και γήπεδα μπάσκετ, με στόχο τη μείωση της θερμότητας που απορροφά η άσφαλτος από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Environmental Research Communications, έδειξαν ότι οι επιφάνειες με την ειδική επικάλυψη αντανακλούν μεγαλύτερο ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας, περιορίζοντας τη συσσώρευση θερμότητας. Κατά τη διάρκεια του καύσωνα του Σεπτεμβρίου του 2022, οι απογευματινές θερμοκρασίες του αέρα στην περιοχή εφαρμογής ήταν έως και 1,9°C χαμηλότερες από εκείνες της γειτονικής περιοχής, ενώ η θερμοκρασία του ίδιου του οδοστρώματος μειώθηκε κατά περίπου 5,5°C.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν, ωστόσο, ότι η αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης ενέργειας εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες. Τις συνηθισμένες ηλιόλουστες ημέρες η επίδραση ήταν περιορισμένη, ενώ κατά τη διάρκεια ακραίων κυμάτων καύσωνα η διαφορά έγινε αισθητά μεγαλύτερη.

Δεν αρκεί από μόνο του

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, οι ερευνητές τονίζουν ότι το ανακλαστικό οδόστρωμα δεν αποτελεί από μόνο του λύση στο πρόβλημα της αστικής θερμότητας. Οι επιφάνειες υψηλής ανακλαστικότητας μειώνουν τη θερμότητα που αποθηκεύεται στο έδαφος, αλλά μπορούν ταυτόχρονα να ανακλούν περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία προς το περιβάλλον, επηρεάζοντας την αίσθηση θερμικής άνεσης των πεζών. Η θερμοκρασία του αέρα είναι μόνο ένας από τους παράγοντες που καθορίζουν το πόσο ζεστό αισθάνεται ένας άνθρωπος, καθώς σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν επίσης η θερμοκρασία των γύρω επιφανειών, η άμεση ηλιακή ακτινοβολία, ο άνεμος και η υγρασία.

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Παράλληλα, άλλες μελέτες εξετάζουν και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής και εφαρμογής των ανακλαστικών υλικών, επισημαίνοντας ότι τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη πρέπει να αξιολογούνται σε συνδυασμό με το αποτύπωμα της κατασκευής τους.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ολοένα συχνότερων και εντονότερων καυσώνων θα προκύψει μέσα από τον συνδυασμό διαφορετικών παρεμβάσεων, όπως η χρήση ανακλαστικών οδοστρωμάτων, η αύξηση των χώρων πρασίνου, η φύτευση δέντρων και η δημιουργία περισσότερων σκιασμένων δημόσιων χώρων.