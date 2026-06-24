Περίπου 95 εκατομμύρια Ευρωπαίοι υποφέρουν από το κύμα καύσωνα που πλήττει Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Ολλανδία και Ελβετία.

Ο καύσωνας σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με τα περισσότερα ρεκόρ ζέστης να καταρρίπτονται το ένα μετά το άλλο.

Το θανατηφόρο κύμα καύσωνα έχει ήδη στοίχισε τη ζωή σε 50 ανθρώπους στη Γαλλία μόνο, τη χώρα που πλήττεται περισσότερο από την ακραία ζέστη. Σχολεία έχουν κλείσει, δημόσιες συγκοινωνίες έχουν αλλάξει τα δρομολόγιά τους, διακοπές ρεύματος σημειώνονται ενώ φάρμες με πουλερικά μετρούν τις πληγές τους.

Η Γαλλία την Τρίτη βίωσε την πιο ζεστή ημέρα της τα τελευταία 80 χρόνια.Το θερμόμετρο έδειξε 44,3 βαθμούς Κελσίου στην πόλη Πισσός, νότια του Μπορντό. Στη Ναντ το θερμόμετρο την Τετάρτη έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ καταγράφοντας 41βαθμούς Κελσίου, στο Μπορντό το θερμόμετρο έδειξε 39,3 °C στην Τουλούζ, 37 °C και στο Παρίσι 37 °C. Στη Στουτγάρδη ξεπέρασε τους 33 °C όπως και στο Λονδίνο.

Ο κόκκινος συναγερμός που έχει εκδοθεί στη Γαλλία επεκτάθηκε σε 72 από τις 96 επαρχίες της χώρας, δηλαδή τα 3/4 ολόκληρης της Γαλλίας ενώ 17 ακόμα παραμένουν σε πορτοκαλί συναγερμό. «Οι θερμοκρασίες είναι εξαιρετικά υψηλές τη νύχτα αλλά και τη μέρα, σε πολλές περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό] ανέφερε το Météo-France.

{https://x.com/Reuters/status/2069759947630420313}

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Το Γαλλικό πρακτορείο μετέδωσε ότι περίπου 95 εκατ. Ευρωπαίοι θα βιώσουν την Τετάρτη θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 35 °C, οι περισσότεροι στη Γαλλία και την Ισπανία. Πάνω από 350 εκα.τ Ευρωπαίοι θα δουν τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 30°C, τα 2/3 δηλαδή του πληθυσμού της ηπείρου.

Ο καύσωνας «σπάει» κάθε ρεκόρ

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας, AEMET δήλωσε την Τετάρτη ότι η ηπειρωτική χώρα κατέγραψε τις υψηλότερες μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες τον Ιούνιο των τελευταίων 50 ετών. Αν και οι θερμοκρασίες αναμένεται να μειωθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα, τμήματα της Χώρας των Βάσκων στο βορρά θα εξακολουθούν να είναι στο κόκκινο. Οι θερμοκρασίες αναμενόταν να φτάσουν τους 39,3 βαθμούς Κελσίου στο Μπιλμπάο.

Θερμοκρασίες ρεκόρ κατέγραψε και η Σκοτία, όπου οι κάτοικοι βίωσαν την θερμότερη ημέρα του χρόνου. Το θερμόμετρο έφτασε στους 29,4 βαθμούς Κελσίου στο Αμπερντίν την Τρίτη. Το υπουργείο Υγείας της Ιταλίας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για 16 πόλεις, ανάμεσά τους η Φλωρεντία, το Μιλάνο, Η Ρώμη, το Τορίνο και η Βερόνα.

Στη Βρετανία ήταν η πιο ζεστή μέρα του Ιουνίου ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε μόλις τον δεύτερο «κόκκινο συναγερμό» στην ιστορία της. Δύο παιδιά στη Γαλλία πέθαναν από τη ζέστη μέσα σε αυτοκίνητο, σύμφωνα με τις Αρχές.

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Δύο ηλικιωμένοι υπέστησαν εγκεφαλικό από τις υψηλές θερμοκρασίες στην Ισπανία, όπου το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας, AEMET, δήλωσε ότι μετά τις ακραίες θερμοκρασίες της Δευτέρας και της Τρίτης, από σήμερα Τετάρτη, το θερμόμετρο θα αρχίσει να πέφτει.

Στη Βρετάνη, ο καύσωνας σκότωσε εκατοντάδες χιλιάδες πουλερικά σε φάρμες, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές. Οι αγρότες είναι εν αναμονή των τεχνικών και ειδικών ελέγχων από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες προκειμένου να προχωρήσουν στον ενταφιασμό τους.

Το κύμα καύσωνα «Ωμέγα»

Το θανατηφόρο κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, γνωστό ως «Ωμέγα» σπάει κάθε ρεκόρ θερμοκρασίας στις χώρες και καταγράφει νούμερα που φτάνουν έως και 18 βαθμούς υψηλότερα από τα συνήθη για την εποχή επίπεδα, σύμφωνα με το παρατηρητήριο κλίματος του Reuters.

Το φαινόμενο «Ωμέγα» ονομάστηκε έτσι από το ελληνικό γράμμα καθώς η ζέστη εγκλωβίζεται και εντείνεται επηρεάζοντας σοβαρά τις περιοχές και για περισσότερο χρονικό διάστημα. Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλία, συγκρίνει τις τωρινές συνθήκες με τον καύσωνα του Αυγούστου του 2003, που είχε διαρκέσει 16 ημέρες και είχε προκαλέσει τον θάνατο σε περίπου 80.000 θανάτους στην Ευρώπη.

Βράζουν μνημεία, μοντέλα και μάγειρες

Ο πύργος του Άιφελ και το μουσείο του Λούβρου έκλεισαν νωρίτερα λόγω του καύσωνα στη Γαλλία. Η αλλαγή φρουράς έξω από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ήταν περιορισμένη, χωρίς τη συνήθη τελετή των στρατιωτών με κατακόκκινους χιτώνες και βαριά καπέλα από δέρμα αρκούδας.

Στο Παρίσι, που ετοιμαζόταν να υποδεχθεί την ετήσια Εβδομάδα Μόδας όλα αλλάζουν. Εταιρείες οι Dior και Rick Owens άλλαξαν το χρονοδιάγραμμα των επιδιώξεών τους λόγω του καύσωνα. Ο Sascha Meyer, μάνατζερ του Bamberger Haus στο Μόναχο δήλωσε πως οι θερμοκρασίες στο εσωτερικό της κουζίνας φτάνουν μέχρι του 50 βαθμούς Κελσίου. «Δυστυχώς ο ανεμιστήρας δεν βοηθάει» πρόσθεσε.

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Ακραία ζέστη βιώνει και η Ολλανδία. Αθλητικές διοργανώσεις έχουν ακυρωθεί, τα δρομολόγια ων ΜΜΜ έχουν μειωθεί και η θερμοκρασία έφτασε στους 36 °C. Στην Ελβετία οι τοπικές Αρχές άνοιξαν κλιματιζόμενες αίθουσες και θέατρα και προβάλλουν δωρεάν ταινίες για το κοινό.

Το μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ στη Βρετανία, η αλυσίδα Tesco ανέφερε πως οι αυξήσεις σε πωλήσεις αντηλιακών μέσα σε μόλις μία εβδομάδα αυξήθηκαν κατά 72% ενώ το παγωτό και ο πάγος στο 48%, αντίστοιχα.

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Στην Ιταλία, οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν, ειδικά στις κεντρικές και βόρειες περιοχές, ενώ το κύμα καύσωνα αναμένεται να κορυφωθεί μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Στην Τοσκάνη και την ευρύτερη περιοχή η θερμοκρασία θα μπορούσε να φτάσεις στου 41 °C ενώ στις παράκτιες περιοχές της Λιγυρίας ο συνδυασμός ζέστης και ακραίας υγρασίας θα μπορούσε να δείξει θερμοκρασίες ακόμα και στους 45 °C.

Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες στην Βρετανία

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Βρετανίας ωστόσο, εξέδωσε επίσης κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες στα νοτιοδυτικά της χώρας την Πέμπτη.

Παρά το κύμα καύσωνα, το βράδυ της δευτέρας η Μετεωρολογική Υπηρεσία κατέγραψε σχεδόν 30.000 κεραυνούς. Η προειδοποίηση αφορά στις περιοχές της Κορνουάλης, Ντέβον, Σόμερσετ και Ντόρσετ. Παρόλα αυτά την Τετάρτη οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν το ρεκόρ του Ιουνίου, που κρατούσε για τον Ιούνιο, από το 1976 το Χάμσαϊρ με 35,6 °C.

Σε πορτοκαλί συναγερμό και Δανία

Η Δανία θα κηρυχθεί την Παρασκευή, σχεδόν στο σύνολό της, σε πορτοκαλί συναγερμό, το δεύτερο επίπεδο προειδοποίησης, καθώς θα πληγεί επίσης από τον καύσωνα που σαρώνει τη δυτική Ευρώπη, ανακοίνωσε σήμερα το μετεωρολογικό Ινστιτούτο της χώρας, DMI.

Ο συναγερμός θα διαρκέσει έως την Κυριακή το βράδυ. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι θερμοκρασίες, που σήμερα κυμαίνονταν μεταξύ 23 και 28 βαθμών Κελσίου νωρίς το απόγευμα τοπική ώρα, μπορεί να σκαρφαλώσουν στους 35 βαθμούς Κελσίου, ιδίως στο νότιο και το ανατολικό τμήμα της χώρας.

«Και σαν να μην έφθανε αυτό, η ζέστη θα συνοδεύεται επίσης από έναν πολύ υγρό αέρα, γεγονός που θα κάνει την αίσθηση του βάρους ακόμα πιο δύσκολη για να την αντέξει κανείς», γράφει το DMI σε ένα δελτίο Τύπου. Το Φεστιβάλ μέταλ μουσικής Copenhell, που διεξάγεται στην Κοπεγχάγη από την Τετάρτη έως το Σάββατο, συνέστησε στους φανς που θα το παρακολουθήσουν να ενυδατώνονται επαρκώς.

«Αυτός ο ζεστός καιρός σημαίνει πως όλοι, ναι, εσύ επίσης, με το μπουφάν σου και τα πολύ μακριά μαλλιά, πρέπει να θυμάστε να πίνετε πολύ νερό κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ», έγραψαν οι διοργανωτές στο Facebook.

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Επίσης, η σουηδική μετεωρολογική υπηρεσία SMHI εξέδωσε κίτρινο συναγερμό για υψηλές θερμοκρασίες, ένα χαμηλότερο επίπεδο προειδοποίησης, για την Παρασκευή και το Σάββατο στο νότιο τμήμα της χώρας. Οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να φθάσουν τουλάχιστον τους 30 βαθμούς Κελσίου τις δύο αυτές ημέρες στις νότιες περιοχές και οι αρχές προειδοποιούν τις ευάλωτες ομάδες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή.

Με πληροφορίες του Guardian/BBc/SkyNews/Reuters