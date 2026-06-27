Αναλυτική πρόγνωση και από την ΕΜΥ. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται σημαντική ενίσχυση των ανέμων, κυρίως στα ανατολικά.

Ο ευρωπαϊκός καύσωνας κινείται προς τα Βαλκάνια, επηρεάζοντας και την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες αλλά για λίγο.

Όπως σημειώνει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO)., το κύμα καύσωνα, το οποίο μετακινήθηκε από την Ιβηρική Χερσόνησο, θα εξαπλωθεί σε μεγάλα τμήματα της Δυτικής, Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, σύμφωνα με ένα από τα περιφερειακά ευρωπαϊκά κέντρα κλιματικής παρακολούθησης του WMO, που λειτουργεί από τη Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD). Σύμφωνα με τις τρέχουσες προβλέψεις, η εστία του καύσωνα πιθανότατα θα μετατοπιστεί περισσότερο προς τα Βαλκάνια.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να κυμαίνονται από 3°C έως 10°C πάνω από τον εβδομαδιαίο μέσο όρο για την εποχή. Απόλυτες μέγιστες ημερήσιες θερμοκρασίες άνω των 35°C και ελάχιστες άνω των 20°C (τροπικές νύχτες) αναμένονται σε πολλές περιοχές για αρκετές ημέρες, σύμφωνα με το περιφερειακό κέντρο κλιματικής παρακολούθησης.

Τι εκτιμούν οι μετεωρολόγοι

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, το Σαββατοκύριακο αναμένεται σημαντική ενίσχυση των ανέμων κυρίως στα ανατολικά. Στην Αττική, την Ανατολική Πελοπόννησο, τη Θράκη και τα βόρεια/δυτικά τμήματα των Κυκλάδων, οι ριπές των ανέμων ενδέχεται να αγγίξουν τα 8 με 9 μποφόρ. Λόγω των συνθηκών αυτών, είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθούν τοπικά προβλήματα στον απόπλου των πλοίων προς τις Κυκλάδες (κυρίως προς την περιοχή της Άνδρου). Την Κυριακή, οι θυελλώδεις βοριάδες θα επιμείνουν στο βόρειο κομμάτι των Κυκλάδων, την Αττική, την Εύβοια και την Πελοπόννησο.

Από τη Δευτέρα, με την εξασθένηση των ανέμων, τα υπολείμματα του μεγάλου ευρωπαϊκού καύσωνα θα μετατοπιστούν προς τα Βαλκάνια. Αυτό θα προκαλέσει μια πρόσκαιρη αλλά αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας στην Ελλάδα κατά τις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου και το πρώτο διήμερο του Ιουλίου, φέρνοντας έντονη ζέστη. Ωστόσο, η θερμή αυτή εισβολή δεν φαίνεται να έχει μεγάλη διάρκεια καθώς μετά τις 2-3 Ιουλίου, ψυχρότερες αέριες μάζες από τη Βόρεια Ευρώπη αναμένεται να προσεγγίσουν τα Βαλκάνια, ρίχνοντας εκ νέου τη θερμοκρασία και επαναφέροντας την αστάθεια στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

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Επίσης, όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, η χώρα εισέρχεται για πρώτη φορά φέτος σε πορτοκαλί συναγερμό (Επίπεδο 4) για την εκδήλωση πυρκαγιών σε πέντε περιφέρειες. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά στα ανατολικά πελάγη τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή, φτάνοντας τα 8 μποφόρ, ενώ την Κυριακή δεν αποκλείεται τοπικά να αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς, για πρώτη φορά φέτος τίθεται σε ισχύ πολύ υψηλή επικινδυνότητα (πορτοκαλί συναγερμός - Επίπεδο 4) για περιοχές του ανατολικού Αιγαίου, της Αττικής, της Φθιώτιδας, της Φωκίδας, της Εύβοιας, καθώς και για σχεδόν ολόκληρη την Πελοπόννησο.

Η μισή Ελλάδα και παραπάνω χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, επισήμανε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

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Και σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, τα ανατολικά και τα νότια τμήματα θα δέχονται την επίδραση του μελτεμιού ενώ τα δυτικά και τα βόρεια τμήματα θα έρθουν αντιμέτωπα με ζέστη.

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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-06-2026

Βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά τμήματα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα νότια παραθαλάσσια 6 με 7 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και θα φτάσει, στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 29 με 32 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα τους 33 βαθμούς και στην ηπειρωτική χώρα τους 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου, τα Δωδεκάνησα και τα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά τους 36 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 και το πρωί πιθανόν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βόρεια και τα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα κατά 2 με 3 βαθμούς στα δυτικά και τα βόρεια και κατά 1 βαθμό στα ανατολικά και τα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 01-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.