Επίσημο ντεμπούτο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού θα πραγματοποιήσει ο Λιβάι Γκαρσία.

Την πρόκριση στα play offs του Conference League θα διεκδικήσει σε λιγότερο από μία ώρα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια της Βουλγαρίας.

Η πρώτη αναμέτρηση έληξε με σκορ 1-1, με το «τριφύλλι» να παίζει τα ρέστα του στη ρεβάνς προκειμένου να μείνει σε τροχιά Ευρώπης. Σε περίπτωση πρόκρισης, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε - Μπεσίκτας.

Η σέντρα της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη στις 20:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ.

Με τον Λιβάι Γκαρσία στην αρχική 11αδα

Το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού θα πραγματοποιήσει ο Λιβάι Γκαρσία, με τον 28χρονο επιθετικό να βρίσκεται στην αρχική 11αδα που επέλεξε ο Γιάκουμπ Νίστρουπ.

Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με σύστημα 4-4-2 και όχι 4-3-3, όπως ήταν η αρχική εκτίμηση. Κάτω από τα γκολπόστ βρίσκεται ο Πένια, ενώ την 4αδα στην άμυνα απαρτίζουν οι Κάτρης στα δεξιά, Κυριακόπουλος στα αριστέρα και το «ολλανδικό ντουέτο» Ντε Φράι και Φαν Ντρόγκελεν στα στόπερ.

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Φανέλα βασικού παίρνει και ο Ανας Ζαρουρί, με τον Μαροκινό να καλύπτει την αριστερή πλευρά της μεσαίας γραμμής, με τον Αντίνο στα δεξιά. Κεντρικά χαφ οι Τσιριβέγια και Καμαρά.

Την επιθετική δυάδα του Παναθηναϊκού συμπληρώνουν οι Γκαρσία και Ραστόντερ.

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Οι ενδεκάδες

ΤΣΣΚΑ 1948: Μαρίνοφ, Μεντίνα, Χόφμαν, Ντβάλι, Γκάσεβιτς, Φρεντερίκ Μασιέλ, Κουέγιαρ, Ζεμζέμι, Ρούσεφ, Μέγερ, Α. Ίλιεφ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Ινιάκι Πένια, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνχελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσιριβέγια, Ζαρουρί, Αντίνο, Ραστόντερ, Λιβάι Γκαρσία