Πού θα δείτε το κρίσιμο ματς του Ολυμπιακού στην Ολλανδία για τα προκριματικά του Champions League.

Στην Ολλανδία δοκιμάζεται σήμερα (11/08, 20:30) ο Ολυμπιακός, στη ρεβάνς απέναντι στη Ναϊμέγκεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Μετά το 0-0 της πρώτης αναμέτρησης στο «Γ. Καραϊσκάκης», οι Πειραιώτες ταξίδεψαν στην έδρα της περσινής έκπληξης του ολλανδικού πρωταθλήματος με αποκλειστικό στόχο τη νίκη που θα τους χαρίσει την πρόκριση στα play-offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η κρίσιμη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 20:30, με τους φιλάθλους να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την προσπάθεια των «ερυθρολεύκων» σε παράλληλη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1 και το MEGA.