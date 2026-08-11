Σουρεάλ στιγμές στο λιμάνι του Πειραιά, με τον δημοσιογράφο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος να ανταλλάσσει social media με ταξιδιώτισσες.

Απρόοπτα και ευτράπελα στιγμιότυπα καταγράφονται στο λιμάνι του Πειραιά, εν μέσω της κορύφωσης για τη «μεγάλη έξοδο» των αδειούχων του Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια των ζωντανών συνδέσεων, τα ρεπορτάζ για την κίνηση των ταξιδιωτών μετατρέπονται συχνά σε χαλαρές συζητήσεις, οι οποίες επεκτείνονται μέχρι και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε μία από αυτές τις στιγμές, ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος, προσέγγισε μια παρέα νεαρών γυναικών που ετοιμάζονταν να ταξιδέψουν για τη Νάξο. Αφού κάλυψε τα βασικά στοιχεία του ρεπορτάζ σχετικά με τις διακοπές τους, η κουβέντα πήρε μια διαφορετική τροπή όταν τις ρώτησε αν θα παρακολουθήσουν το σχετικό απόσπασμα στο YouTube.

Όταν μία από τις ταξιδιώτισσες ανέφερε ότι προτιμά να το δει στο TikTok, ο ρεπόρτερ δεν έχασε την ευκαιρία και πρότεινε με χιούμορ να τον αναζητήσουν στο Instagram, δίνοντας στον αέρα το όνομά του με λατινικούς χαρακτήρες.

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