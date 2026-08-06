Ο Νώντας Μανωλίτσης γεννήθηκε το 1937 στη Λευκάδα. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε στην εφημερίδα «Καθημερινή» το 1979, όπου εργάστηκε ως πολιτιστικός συντάκτης. Στη συνέχεια απασχολήθηκε στις εφημερίδες «Μεσημβρινή» και «Ελευθεροτυπία» στο πολιτιστικό ρεπορτάζ αλλά και ως κριτικός κινηματογράφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη ανακοινώνει την απώλεια του παλαίμαχου δημοσιογράφου Επαμεινώνδα (Νώντα) Μανωλίτση, ο οποίος πέθανε χθες σε ηλικία 89 ετών.

Ο Νώντας Μανωλίτσης γεννήθηκε το 1937 στη Λευκάδα. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε στην εφημερίδα «Καθημερινή» το 1979, όπου εργάστηκε ως πολιτιστικός συντάκτης. Στη συνέχεια απασχολήθηκε στις εφημερίδες «Μεσημβρινή» και «Ελευθεροτυπία» στο πολιτιστικό ρεπορτάζ αλλά και ως κριτικός κινηματογράφου. Από το 1983 έως και το 1991 ήταν υπεύθυνος του κινηματογραφικού τμήματος στο περιοδικό «ΕΝΑ» ενώ διετέλεσε στέλεχος της Ταινιοθήκης της Ελλάδος και επικεφαλής του Γραφείου Τύπου από το 1974 έως το 1985.

Ο Νώντας Μανωλίτσης υπήρξε ένας καταξιωμένος πολιτιστικός συντάκτης και κριτικός κινηματογράφου. Διακρίθηκε για το ήθος, την επαγγελματική του επάρκεια και την αλληλεγγύη που επιδείκνυε στους συναδέλφους του. Υπήρξε ένας έντιμος και πολιτισμένος συνάδελφος που ήταν αφοσιωμένος με ζήλο στην εργασία του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται την οικογένεια και τους οικείους του και τον αποχαιρετά.

Η κηδεία του Επαμεινώνδα Μανωλίτση θα γίνει αύριο, Παρασκευή 7 Αυγούστου στη γενέτειρά του, τη Λευκάδα.