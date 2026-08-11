Η μπάρα, με ημερομηνία ανάλωσης πριν από το 1991, βρέθηκε κατά την εκκαθάριση ενός σπιτιού στο Σκάνθορπ της Αγγλίας.

Μια σοκολατένια μπάρα Mars, ηλικίας 35 ετών, βρέθηκε κατά το άδειασμα ενός σπιτιού και η ανακάλυψη έγινε viral, καθώς αναδεικνύει το φαινόμενο της «συρρίκνωσης των προϊόντων» (shrinkflation).

Η μπάρα, με ημερομηνία ανάλωσης πριν από το 1991, βρέθηκε κατά την εκκαθάριση ενός σπιτιού στο Σκάνθορπ της Αγγλίας.

Η Βικτόρια Γκόρντον, η οποία διατηρεί εταιρεία καθαρισμού, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία της μπάρας των 62,5 γραμμαρίων, δίπλα σε μία από τις σημερινές Mars, που ζυγίζουν μόλις 40 γραμμάρια.

«Ήταν σχεδόν όσο η παλάμη μου και αυτός ήταν ο λόγος που μου τράβηξε την προσοχή», δήλωσε.

Μιλώντας στο BBC Radio Lincolnshire, είπε: «Καθαρίζαμε το σπίτι ενός ανθρώπου που είχε την τάση να συσσωρεύει πράγματα και ό,τι βρίσκαμε ήταν δεκαετιών. Αυτή η Mars μου έκανε εντύπωση, γιατί όταν την πήρα στα χέρια μου είχε σχεδόν το μήκος της παλάμης μου. Σκέφτηκα: "Ουάου, δείτε πόσο μεγάλη είναι!"».

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Τι απαντά η εταιρεία

Εκπρόσωπος της Mars δήλωσε: «Τα τελευταία 35 χρόνια έχουμε προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στα μεγέθη των προϊόντων μας και στις συσκευασίες τους, ώστε να ανταποκρινόμαστε στη ζήτηση των καταναλωτών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ευρύτερους εξωτερικούς παράγοντες, όπως το κόστος παραγωγής και την τιμή του κακάο».

Η Γκόρντον, η οποία διατηρεί την εταιρεία Pocket Rockets, δεν είναι ακόμη σίγουρη τι θα κάνει με τη σοκολατένια μπάρα, αλλά δήλωσε ότι μπορεί να έχει στα χέρια της ένα πραγματικό «χρυσωρυχείο».

«Ανεβάζω κάποια βίντεο σχετικά με αντικείμενα που βρίσκονται σε σπίτια ανθρώπων που μαζεύουν πράγματα, αλλά ποτέ δεν είχα κάτι που να γίνει τόσο viral», είπε.

«Είναι τόσο ενδιαφέρον το τι βρίσκουν οι άνθρωποι συναρπαστικό. Παραλίγο να την πετάξω στον κάδο, αλλά τώρα μπορεί να κάνω περιοδεία στη Βρετανία μαζί της».

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Με πληροφορίες από BBC