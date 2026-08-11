Γεμάτες είναι οι παραλίες από λουόμενους αυτές τις μέρες, αρκετοί εκ των οποίων χρησιμοποιούν SUP ή παίζουν ρακέτες. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους κανόνες που ισχύουν για κάθε περίπτωση.

Καθώς η θερινή έξοδος βρίσκεται στην κορύφωσή της, οι αρμόδιες Αρχές υπενθυμίζουν ότι η μη τήρηση των βασικών κανόνων ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος στις παραλίες μπορεί να επιφέρει σημαντικά διοικητικά πρόστιμα, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν ακόμη και τις δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στη σωστή χρήση των SUP, αλλά και σε ζητήματα που αφορούν την ηχορύπανση, το ελεύθερο κάμπινγκ, το παιχνίδι με ρακέτες και τη ρύπανση της θάλασσας.

SUP: Απαραίτητη η χρήση σωσιβίου

Οι κανονισμοί για τη χρήση των SUP προβλέπουν ότι στη σανίδα επιτρέπεται να επιβαίνει μόνο ένα άτομο, το οποίο είναι υποχρεωμένο να φορά σωσίβιο. Παράλληλα, η κίνησή του πρέπει να περιορίζεται εντός των προβλεπόμενων ορίων, δηλαδή μέχρι τις σημαδούρες ή έως 500 μέτρα από την ακτή, όπου αυτό επιτρέπεται.

Η παράλειψη χρήσης σωσιβίου τιμωρείται με πρόστιμο 250 ευρώ, ενώ η κίνηση εκτός των επιτρεπόμενων ζωνών μπορεί να επιφέρει χρηματική κύρωση από 50 έως 200 ευρώ. Επιπλέον, απαγορεύεται η χρήση SUP κατά τις νυχτερινές ώρες, δηλαδή μετά τη δύση και πριν από την ανατολή του ηλίου, λόγω της περιορισμένης ορατότητας.

Ρακέτες μόνο όπου επιτρέπεται

Όσοι επιθυμούν να παίξουν ρακέτες στις παραλίες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό επιτρέπεται μόνο σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπου υπάρχουν. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν προκληθεί όχληση ή τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των λουόμενων, προβλέπονται πρόστιμα που κυμαίνονται από 100 έως και 1.000 ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.

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Ηχορύπανση και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Η χρήση ηχείων που προκαλούν υπερβολικό θόρυβο στις παραλίες μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή προστίμων από 200 έως 500 ευρώ. Στην περίπτωση σκαφών, το αντίστοιχο πρόστιμο μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 2.000 ευρώ.

Ακόμη αυστηρότερες είναι οι κυρώσεις για περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης. Ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα της παράβασης, τα πρόστιμα ξεκινούν από χαμηλότερα ποσά και μπορούν να φτάσουν έως και τις 58.000 ευρώ.

Ελεύθερο κάμπινγκ και κυρώσεις

Για το ελεύθερο κάμπινγκ προβλέπεται πρόστιμο 300 ευρώ ανά άτομο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, μπορεί να κινηθεί και η αυτόφωρη διαδικασία. Οι Αρχές επισημαίνουν ότι η εφαρμογή των κανόνων έχει ως βασικό στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος, πέρα από την επιβολή κυρώσεων.