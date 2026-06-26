Μόνο στη Βρετανία το ρεκόρ του καύσωνα την Παρασκευή έσπασε τρεις φορές.

Ο καύσωνας σαρώνει στην Ευρώπη. Τα ρεκόρ θερμοκρασίας σπάνε το ένα μετά το άλλο. Στη Βρετανία σήμερα Παρασκευή έσπασε γα τρίτη φορά μέσα σε δύο ώρες το ρεκόρ του Ιουνίου για την υψηλότερη θερμοκρασία.

Για τρίτη συνεχόμενη μέρα σήμερα, το ρεκόρ έσπασε για τον μήνα Ιούνιο φτάνοντας στους 36,9 βαθμούς Κελσίου στο Γουάτισαμ του Σάφολκ, πριν από περίπου δύο ώρες. Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι η θερμοκρασία θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Την Πέμπτη στο Μέριφιλντ του Σόμερσετ το θερμόμετρο έδειξε 36,7 βαθμοί Κελσίου ενώ μόλις μέρα νωρίτερα στο Γκόσπορτ έδειξε 36,1 °C. Και οι τρεις θερμοκρασίες αυτές έσπασαν ρεκόρ 50 ετών ετών. Το ρεκόρ είχε σημειωθεί το 1976 στο Σαουθάμπτον με 35,6 °C.

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Λίγη ώρα αργότερα το ρεκόρ Ιουνίου έσπασε για δεύτερη φορά μέσα σε μία ημέρα. Το θερμόμετρο έφτασε στους 37 °C στο Σάντον Ντάουνχαμ στο Γουέστ Σάφολκ.

Ο καύσωνας ωστόσο δεν είχε δείξει ακόμα το πιο σκληρό του πρόσωπο. Πριν από λίγο και μόλις δύο ώρες μετά το πρώτο - για τη μέρα ρεκόρ- η θερμοκρασία έδειξε 37,1 °C στο Κάβεντις του Σάφολκ.

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Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν στους 39,6°C, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της υπηρεσίας καιρικών προβλέψεων. Το σαρωτικό αυτό κύμα καύσωνα έρχεται από τη Βόρεια Αφρική και έχει επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να μειωθούν τις επόμενες μέρες αν και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος συνήθως καταγράφει τέτοιος θερμοκρασίες.

Τα ρεκόρ που έσπασαν στην Ευρώπη

Ο Διεθνής Μετεωρολογικός Οργανισμός κατέγραψε τα ρεκόρ που σημείωσε ο καύσωνας στην Ευρώπη τις τελευταίες μέρες.

Η Γαλλία κατέγραψε την πιο ζεστή μέρα στις 24 Ιουνίου με μέση θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου, που καταγράφηκε σε όλη τη χώρα να σπάει το ρεκόρ του Ιουλίου του 2019 και του Αυγούστου του 2023, σύμφωνα με το Metéo-France. Οι θερμοκρασίες στη χώρα έφτασαν στους 43,8 °C στο Pulluau της δυτικής Γαλλίας και στην πόλη Pissos ενώ τη νύχτα το θερμόμετρο σε εθνικό επίπεδο κατέγραψε ρεκόρ στους 22 °C.

Οι αρχές εξέδωσαν κόκκινο συναγερμό για 58 διαμερίσματα σε όλη τη χώρα και προειδοποίησαν για πυρκαγιές και επισημαίνοντας πως οι θερμοκρασίες είναι απειλητικές για την ανθρώπινα ζωή.

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Η Ισπανία έσπασε τα ρεκόρ στις 23 και 24 Ιουνίου όπου το θερμόμετρο ξεπέρασε σε αρκετές περιοχές τους 40 40°C, θέτοντας νέο ρεκόρ για τον Ιούνιο, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, AEMET. Οι κάτοικοι του Μπιλμπάο βίωσαν θερμοκρασία 42,7°C, την πιο υψηλή που έχει καταγραφεί ποτέ στην πόλη. Συνολικά 327 θάνατοι στη χώρα φέρεται να σχετίζονται με το κύμα καύσωνα. Οι θάνατοι σημειώθηκαν μεταξύ Κυριακής και Πέμπτης , σύμφωνα με ενημέρωση από το Ιατρικό Ινστιτούτο Carlos III στη Μαδρίτη.

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Η Γερμανία μπήκε και αυτή σε κόκκινο συναγερμό και σήμερα Παρασκευή έσπασε το ρεκόρ καταγράφοντας θερμοκρασίες στους 40 βαθμούς Κελσίου, κάτι πρωτόγνωρο για τη χώρα. Η γερμανική μετεωρολογική υπηρεσία, Deutscher Wetterdienst, εξέδωσε προειδοποιήσεις ακόμα και για μεγάλες πόλεις, όπως Βόννη και η Φρανκφούρτη. Η υπηρεσία ανέφερε ότι η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 26,2 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά της ψώρας. Και αυτό το νούμερο μπορεί να μην ακούγεται ιδιαίτερα τρομακτικό ή ακραίο αλλά ήταν το ρεκόρ της Γερμανίας από τον Ιούλιο του 2019.

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Στην Ολλανδία, η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία KNMI, εξέδωσε για πρώτη φορά στην ιστορία της προειδοποίηση για ακραία ζέστη σε 8 επαρχίες για τις 26 Ιουνίου καθώς η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου για αρκετές ημέρες.Η προειδοποίηση ισχύει για όλες σχεδόν τις περιοχές της χώρας την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Η Ελβετία έσπασε το ρεκόρ του Ιουνίου με 38°C στη Βασιλεία, σύμφωνα με το Meteo-Suisse.

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Η θερμοκρασία ρεκόρ όλων των εποχών για τον Ιούνιο, το 43,7 °C καταγράφηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στη μικρή βόρεια ισπανική περιοχή της Κανταβρίας, η οποία είναι γνωστή για τον πιο δροσερό καιρό και το καταπράσινο τοπίο της.

Με πληροφορίες του BBC/AP/WMO