Τι επιτρέπεται και τι όχι στη συναυλία του Χάρι Στάιλς λόγω του καύσωνα στη Βρετανία.

Το στάδιο του Γουέμπλεϊ, όπου πραγματοποιείται αυτή την ώρα η συναυλία του Χάρι Στάιλς άλλαξε τους κανόνες που ισχύουν λόγω του καύσωναπου πλήττει τη Βρετανία.

Λόγω των ακραίων για την εποχή θερμοκρασιών η διοργάνωση ανακοίνωσε πως η συναυλία του Χάρι Στάιλς με την Σανάια Τουέιν θα γίνει με νέους κανόνες για το κοινό.

Έτσι, ενώ τα μεταλλικά μπουκάλια τύπου θερμός συνήθως απαγορεύονται στις συναυλίες και ειδικά μέσα στο στάδιο, σε αυτή την περίπτωση και λόγω του καύσωνα επιτρέπονται. Το ίδιο ισχύει και για τα σκληρά πλαστικά μπουκάλια για νερό, τα οποία και μπορούν να ξαναγεμίζουν οι φανς δωρεάν.

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Τα άδεια, μαλακά πλαστικά μπουκάλια μέχρι 500ml επίσης επιτρέπονται ενώ όλα τα αναψυκτικά πωλούνται σε μπουκάλια στη μισή τιμή. Σε όλο το στάδιο υπάρχουν σταθμοί με δωρεάν νερό ενώ διατίθεται να δωρεάν αντιηλιακό στα σημεία που δίνονται πληροφορίες μέσα στο στάδιο.

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Οι διοργανωτές συστήνουν στους φανς να παραμένουν ενυδατωμένοι, να χαλαρώνουν σε σκιερά μέρη να φορούν αντηλιακό και να είναι ντυμένοι με ελαφριά ρούχα.

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Οι πόρτες άνοιξαν στις 17:00. (τοπική ώρα) ενώ η Σανάια Τουέιν ανέβηκε στη σκηνή στις 18:55. Ο Χάρι Στάιλς ακολούθησε στις 20:15 ενώ η συναυλία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 22:30.

Οι εμφανίσεις του Χάρι Σταίλς στο Γουέμπλεϊ ξεκίνησαν στις 12 Ιουνίου και θα διαρκέσουν μέχρι τις 4 Ιουλίου. Απομένουν ακόμα συναυλίες του για τις 23, 26, 27, 29 Ιουνίου και 1, 3 και 4 Ιουλίου.

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Θερμοκρασίες ρεκόρ στην Αγγλία

Αν και στη Βρετανία το ρεκόρ Ιουνίου των 35,6 βαθμών Κελσίου δεν καταρρίφθηκε, το θερμόμετρο έφτασε αρκετά κοντά, στους 34 βαθμούς Κελσίου, την ώρα που κυρίως η Γαλλία πλήττεται από το κύμα καύσωνα που σαρώνει ακόμα σε Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί στην πλατεία Camden του Λονδίνου το 1957 και ξανά στο πάρκο Mayflower του Σαουθάμπτον στο 1976.

Μέχρι στιγμής η υψηλότερη θερμοκρασία φέτος ήταν οι 35,1 βαθμοί Κελσίου στο Kew Gardens του Λονδίνου στις 26 Μαΐου.

{https://x.com/France24_en/status/2069382660506460269}

Ωστόσο την Τετάρτη και την Πέμπτη η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί, γεγονός που σημαίνει ότι ενδεχομένως να καταρριφθεί το ρεκόρ του Ιουνίου.

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Οι μέγιστες θερμοκρασίες που έφτασε το θερμόμετρο σε πόλεις σε ολόκληρη τη Βρετανία μέχρι τις 4 μ.μ. (τοπική ώρα) ήταν:

Γουέσλι: 34,6 °C

Πανεπιστήμιο Reading, Μπέρκσάιρ: 34,1 °C

Μπενσον, Όξφορντσαϊρ: 34,1 °C

Τσάρλγουντ: 33,7 °C

Kew Gardens, Λονδίνο: 33,7 °C

Astwood Bank, Hereford & Worcester: 33,6 °C

Χίθροου, Λονδίνο: 33,6 °C

Νόρθχολτ, Λονδίνο: 33,4 °C

Σάουθ Φάρμπορο, Χάμπσάιρ: 33,3 °C

Γουέλεσμπερν, Γουόργουκσάιρ: 33,3 °C

{https://exchange.glomex.com/video/v-djgdhhp7qlll?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αργά το απόγευμα της Τετάρτης στο αεροδρόμιο του Τζέρσεϊ η θερμοκρασία έφτασε στους 33,3 °C ενώ στο αεροδόμριο του Guernsey στους 33,4 °C.

Σε μήνυμά του το LSE έγραψε πως «λυπούμαστε που αυτή η εκδήλωση ακυρώθηκε λόγω της κόκκινης προειδοποίησης για ακραία ζέστη που εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου».

Tο υπουργείο Υγείας της Ιταλίας εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση για καύσωνα σε 15 πόλεις, συμπεριλαμβανομένων του Μιλάνου και της Ρώμης, την Τρίτη και δήλωσε ότι ο αριθμός θα αυξηθεί σε 16 την Τετάρτη. Κατά τη διάρκεια κόκκινης προειδοποίησης, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, το υπουργείο συμβουλεύει τους πολίτες να τρέφονται ελαφρά, να μένουν σε εσωτερικούς χώρους και να δροσίζονται με νερό.

Καύσωνας και στην Ισπανία

Αντίστοιχες συνθήκες ισχύουν και στην Ισπανία, σε αρκετές περιοχές της Ιβηρικής Χερσονήσου. Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, η Aemet, εξέδωσε κόκκινο συναγερμό την Τρίτη καθώς η θερμοκρασία έφτασε στους 44 βαθμούς Κελσίου στη νότια Ανδαλουσία. Στην Καλαβρία και τη Χώρα των Βάσκων το θερμόμετρο έφτασε στους 40 βαθμούς Κελσίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djgdfai1r941?integrationId=40599y14juihe6ly}

Από τους 12 καύσωνες που έχει καταγράψει η Aemet από τότε που άρχισε να τις παρατηρεί το 1975, οι μισοί έχουν συμβεί μετά το 2015.

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Ο Copernicus, ο οργανισμός παρακολούθησης της ΕΕ, διαπίστωσε ότι στην Ευρώπη και παγκοσμίως, το 2024 ήταν η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί και η ήπειρος βίωσε τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό ημερών «θερμικού στρες». Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει τη συχνότητα και την ένταση της ζέστης και της ξηρασίας, ειδικά στη νοτιοανατολική Ευρώπη, καθιστώντας την περιοχή πιο ευάλωτη σε επιπτώσεις στην υγεία και πυρκαγιές.

Σαρώνει ο καύσωνας στη Γερμανία

Στα επόμενα 24ωρα, η θερμοκρασία στα δυτικά και στα νότια της Γερμανίας εκτιμάται ότι θα αγγίξει τους 41 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας, Φέλιξ Ντιτς, είναι πιθανό οι θερμοκρασίες στις μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές στα δυτικά της χώρας να μην πέφτουν κάτω από τους 24 ή 25 βαθμούς Κελσίου ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

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«Μιλάμε για συνθήκες πλήρως τροπικές και χωρίς κλιματισμό αφόρητες», τόνισε. Την Τετάρτη, στα δυτικά και νοτιοδυτικά της Γερμανίας αναμένονται θερμοκρασίες κοντά στους 38 βαθμούς, ενώ πάνω από τους 30 βαθμούς αναμένεται να δείξει το θερμόμετρο και στα ανατολικά και βόρεια. «Τα πράγματα θα χειροτερέψουν την Πέμπτη και την Παρασκευή, με θερμοκρασίες ακόμη και μεταξύ 39 και 41 βαθμών», εκτίμησε ο Ντιτς, διατηρώντας ωστόσο επιφυλάξεις για την ένταση του καύσωνα.

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Η υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε ποτέ στη Γερμανία ήταν 41,2 βαθμοί Κελσίου στις 25 Ιουλίου 2019 στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία, ενώ η πιο ζεστή ημέρα Ιουνίου ήταν η 30η Ιουνίου 2019 στη Σαξονία - Άνχαλτ με 39,6 βαθμούς Κελσίου.

«Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας διαφαίνεται ελαφρά τάση πτώσης της θερμοκρασίας, αλλά μόνο για τα βορειοδυτικά», εκτίμησε ο εκπρόσωπος της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και πρόσθεσε ότι το κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών, θα διαρκέσει πιθανότατα όλη την επόμενη εβδομάδα.

{https://x.com/AFP/status/2069412161848332577}

Σε τοπικό επίπεδο, κρατίδια και δήμοι λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών των ακραίων θερμοκρασιών. Στο Μόναχο οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν την κατανάλωση νερού, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη αυξηθεί κατά 20% σε σχέση με μια «κανονική» ημέρα. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται νερό για πότισμα κήπων, πλύσιμο αυτοκινήτων, αλλά και παιδικές πισίνες. Στο Βερολίνο οι μαθητές τις επόμενες ημέρες θα μπορούν να αποχωρήσουν νωρίτερα από το σχολείο, προκειμένου να αποφύγουν τις πιο θερμές ώρες της ημέρας, ενώ ακυρώνονται σχολικές αθλητικές εκδηλώσεις σε εξωτερικούς χώρους.

«Λιώνει» η Γαλλία

Η Γαλλία βιώνει σαρωτικό κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες ρεκόρ σε εθνικό επίπεδο. Στην πόλη Πισός το θερμόμετρο σκαρφάλωσε στους 44,3 βαθμούς Κελσίου, σημειώνοντας ρεκόρ ενώ λίγο πιο βόρεια στο Μπορντό το θερμόμετρο έφτασε τους 42,1 °C.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας, το Météo-France ανέφερε πως κατά μέσο όρο η θερμοκρασία σε 30 σταθμούς σε όλη τη χώρα έφτασε επίσης σε ρεκόρ των 29,8 βαθμών Κελσίου στις 17:00. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν κατά τον καύσωνα τους Ιουνίου του 2019, όπου το θερμόμετρο στο Vérargue έφτασε στους 46 βαθμούς Κελσίου.

{https://x.com/meteofrance/status/2069465962412159048}

Η υπηρεσία ανέφερε ότι σε αρκετούς από τους σταθμούς η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 °C κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτή ήταν η θερμότερη μέρα για τη Γαλλία ενώ η χθεσινή νύχτα ήταν η πιο θερμή σύμφωνα με το Météo-France.

{https://x.com/SkyNews/status/2069452747947041273}

{https://x.com/meteofrance/status/2069443211139944915}

{https://exchange.glomex.com/video/v-djgkdk28kbzt?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://x.com/meteofrance/status/2069430865554280587}

Έκλεισε ο πύργος του Άιφελ και το Λούβρο

Λόγω του καύσωνα στο Παρίσι, ο πύργος του Άιφελ και το μουσείο του Λούβρου έκλεισαν νωρίτερα. Ο πύργος του Άιφελ έκλεισε το απόγευμα της Τρίτης αντί αργά το βράδυ ενώ το μουσείο του Λούβρου ανακοίνωσε ότι θα κλείσει δύο ώρες νωρίτερα από το προγραμματισμένο από την Τετάρτη ως και το Σάββατο.

{https://x.com/franceinfo/status/2069443762321846732}

«Αν και μέρη του ιστορικού κτιρίου είναι φυσικά ανθεκτικό, το μουσείο παραμένει ευάλωτο και δεν είναι επαρκώς προσαρμοσμένο στην κλιματική αλλαγή] ανέφερε η διοίκηση του μουσείου.

{https://x.com/AmericanGeo/status/2069473223557685409}

{https://x.com/LucAuffret/status/2069449076945383631}

«Η αύξηση της θερμοκρασίας είναι μεγαλύτερη κατά το τέλος της ημέρας και εντείνεται ακόμη περισσότερο από τον αριθμό των επισκεπτών πρόσθεσε

{https://x.com/MuseeLouvre/status/2069429971177570805}

{https://x.com/BFMTV/status/2069423979366850814}

Με πληροφορίες του NME/BBC/Guardian/Sky News