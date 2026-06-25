Το Νεπάλ είναι η δεύτερη χώρα που αποκλείεται από τις διοργανώσεις της FIFA, μετά τη Ρωσία.

Τον αποκλεισμό του Νεπάλ από κάθε ποδοσφαιρική διοργάνωση για αόριστο χρονικό διάστημα ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/06) η FIFA, σε μία πρωτόγνωρη απόφαση.

Ο λόγος που οδήγησε την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στην εν λόγω απόφαση είναι η παρέμβαση τρίτων στη λειτουργία και τη διοίκηση της ANFA (ομοσπονδία ποδοσφαίου Νεπάλ), γεγονός που παραβιάζει τους κανονισμούς.

Το Νεπάλ βρίσκεται στην 117η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, πάνω από χώρες όπως το Σαν Μαρίνο, το Γιβραλτάρ και τα Μπαρμπείντος.

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Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Νεπάλ (ANFA) αποκλείστηκε από τη FIFA και την Ασιατική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (AFC) λόγω κυβερνητικών παρεμβάσεων. Η κρίση ξεκίνησε όταν το Εθνικό Αθλητικό Συμβούλιο της χώρας έθεσε την ομοσπονδία σε τρίμηνη αναστολή, και παρόλο που η απόφαση αυτή ακυρώθηκε, οι διεθνείς συνομοσπονδίες προχώρησαν στην τιμωρία καταγγέλλοντας παραβίαση των καταστατικών τους.

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Η ποινή εφαρμόζεται από τις 24 Ιουνίου 2026 και αφαιρεί από το Νεπάλ όλα τα προνόμια του μέλους της FIFA. Αυτό σημαίνει ότι οι εθνικές ομάδες και οι σύλλογοι της χώρας δεν μπορούν να αγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο, ενώ απαγορεύεται και σε άλλες χώρες να παίζουν μαζί τους. Επιπλέον, παγώνουν όλα τα κονδύλια, τα χρηματοδοτικά προγράμματα και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια από τη FIFA και την AFC.

Η αναστολή θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση στο εσωτερικό της ANFA, με τη FIFA να ξεκαθαρίζει ότι η τιμωρία μπορεί να λήξει ανά πάσα στιγμή, χωρίς να χρειάζεται να περιμένει το επόμενο επίσημο συνέδριό της.

Ιστορικά, το Νεπάλ δεν έχει παίξει ποτέ σε μεγάλη διοργάνωση, με σημαντικότερη επιτυχία του την κατάκτηση του AFC Solidarity Cup το 2016. Ο τελευταίος του αγώνας ήταν τον περασμένο Μάρτιο, όπου έχασε 1-0 από το Λάος για τα προκριματικά του Asian Cup. Μετά από αυτή την εξέλιξη, το Νεπάλ είναι η δεύτερη χώρα αυτή τη στιγμή που αποκλείεται από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, μετά τη Ρωσία.