Η απάντηση της FIFA στα «πυρά» της UEFA για τον Τζιάνι Ινφαντίνο.

Η FIFA εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μετά τα δημοσιεύματα για τις κινήσεις του προέδρου της Τζιάνι Ινφαντίνο.

Η Daily Telegraph ανέφερε την Παρασκευή το βράδυ ότι μια γυναίκα που ήταν εργαζόμενη στη FIFA έλαβε ένα εξαψήφιο ποσό μετά την φερόμενη σχέση της με τον Τζιάνι Ινφαντίνο. Σε ανακοίνωσή της, η UEFA επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε πληρωμή μαζί με την κάλυψη των διδάκτρων για ένα πρόγραμμα MBA, το οποίο, όπως είπε, ήταν «σύμφωνο» με τους κανονισμούς της εποχής.

Από την πλευρά της, η FIFA δήλωσε στην Telegraph ότι «οποιοσδήποτε υπαινιγμός περί ανάρμοστης συμπεριφοράς ή παραβίασης του καταστατικού ή των κανονισμών είναι δυσφημιστικός», ενώ αργά το Σάββατο εξέδωσε μια νέα και πιο εκτενή ανακοίνωση, εξαπολύοντας επίθεση κατά των επικριτών του Τζάνι Ινφαντίνο.

Εκπρόσωπος της FIFA ανέφερε: «Ο πρόεδρος της FIFA εξελέγη δημοκρατικά από τις ομοσπονδίες-μέλη της FIFA και συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του έχοντας την εντολή τους. Γίνεται ολοένα και πιο εμφανές ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια συντονισμένη και διαρκής προσπάθεια από ορισμένους να υπονομεύσουν τη FIFA και τον πρόεδρό της.

»Όσοι δεν διαθέτουν την υποστήριξη των ομοσπονδιών-μελών της FIFA δεν θα πρέπει να επιχειρούν να πετύχουν μέσω κατηγοριών, υπαινιγμών ή παραπληροφόρησης όσα δεν μπορούν να πετύχουν μέσω των καθιερωμένων δημοκρατικών διαδικασιών της FIFA. Πρόσφατα δημοσιεύματα περιλάμβαναν ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς και αποδεδειγμένα ψευδείς αναφορές σχετικά με τη FIFA και τον πρόεδρό της. Οι εικασίες και οι υπαινιγμοί δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως γεγονότα και η επανάληψη μιας κατηγορίας δεν την καθιστά αληθινή».

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«Η FIFA καλωσορίζει τον θεμιτό έλεγχο. Όμως ο έλεγχος δεν αποτελεί άδεια για διαστρέβλωση των γεγονότων, διόγκωση ατεκμηρίωτων κατηγοριών ή κατασκευή αντιπερισπασμών με στόχο την υπονόμευση της προόδου.

Όπου τα δημοσιεύματα είναι ανακριβή ή παραπλανητικά, η FIFA θα τα αντικρούει άμεσα και δυναμικά. Η ευθύνη της FIFA είναι απέναντι στις 211 ομοσπονδίες-μέλη της και στο ποδόσφαιρο σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν πρόκειται να αποσπάσουμε την προσοχή μας ούτε να παρεκκλίνουμε από την προσπάθεια ενίσχυσης του οργανισμού, την υποστήριξη των ομοσπονδιών-μελών μας και τη συνέχιση του έργου για να καταστήσουμε το ποδόσφαιρο πραγματικά παγκόσμιο» υποστήριξε.

Η καταγγελία αφορά τα χρόνια του στην UEFA

Ο Ινφαντίνο εργάστηκε στην UEFA από το 2000 και ανέλαβε τη θέση του γενικού γραμματέα το 2009, πριν μεταπηδήσει στην προεδρία της FIFA το 2016. Η υπόθεση που έρχεται τώρα στο φως αφορά την περίοδο της παρουσίας του στην UEFA. Όπως αναφέρει το Telegraph, μια γυναίκα που φέρεται να ήταν υφιστάμενη του Ινφαντίνο φέρεται να είχε προσωπική σχέση μαζί του. Κατά την ίδια εκδοχή, η γυναίκα προήχθη σε διοικητική θέση και είδε σημαντική αύξηση στις αποδοχές της. Οι καταγγελίες κάνουν λόγο για αύξηση της τάξης του 30%, με τον μισθό της να φέρεται να έφτασε περίπου τις 160.000 ελβετικές φράγκες.

Οι ισχυρισμοί αυτοί, ωστόσο, αποτελούν μέρος των καταγγελιών που έχουν δημοσιευθεί και δεν συνιστούν διαπιστωμένα γεγονότα.

Το εξαψήφιο ποσό και το MBA

Το στοιχείο που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη συζήτηση είναι η πληρωμή που φέρεται να έγινε κατά την αποχώρηση της γυναίκας από την UEFA.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν, η γυναίκα έλαβε εξαψήφιο ποσό ως πακέτο αποχώρησης, ενώ φέρεται να υπήρξε και οικονομική στήριξη για την παρακολούθηση προγράμματος MBA μετά την αποχώρησή της από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

Η UEFA, πάντως, έχει επιβεβαιώσει ότι πράγματι πραγματοποιήθηκε πληρωμή κατά την αποχώρηση της συγκεκριμένης εργαζομένης, υποστηρίζοντας ότι αυτή έγινε σύμφωνα με τους τότε ισχύοντες κανονισμούς για αποχωρούντες υπαλλήλους.

Η ύπαρξη της πληρωμής, επομένως, δεν αμφισβητείται από την UEFA. Αυτό που αμφισβητείται είναι η ερμηνεία της και οποιαδήποτε σύνδεσή της με παράνομη ή καταχρηστική συμπεριφορά.