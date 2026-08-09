Ακόμη και ο Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός έχει, ήδη, εν πολύ κριθεί.

Η επίκληση της Ελληνικής Προεδρίας τον Ιούνιο του ΄27 από την κυβέρνηση εξυπηρετεί πρωτίστως τους εκλογικούς στόχους του Μαξίμου για να εκβιάσει την ψήφο των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της και δευτερευόντως παραπέμπει σε ένα πραγματικό πρόβλημα.

Όπως έλεγε κυβερνητική πηγή που γνωρίζει καλά τα της Προεδρίας το «Ελληνικό εξάμηνο» αποτελεί μία «φούσκα» αφού η Ε.Ε. δεν έχει να διαχειριστεί κανένα σοβαρό ζήτημα το β΄ εξάμηνο του ΄27.

Τουλάχιστον όχι τέτοιο που αν δεν είναι ο Κ. Μητσοτάκης στο τιμόνι της χώρας δεν θα μπορεί να λυθεί. Ακόμη και ο Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός έχει, ήδη, εν πολύ κριθεί.

Οπότε μένει η επικοινωνιακή εργαλειοποίηση του όλου θέματος.



Λ.Ι.