Ο εμβληματικός πρώην δήμαρχος Καλαμάτας αποφεύγει τα τοπικά ΜΜΕ και οποιαδήποτε διαρροή γιατί αντιμετωπίζει την υλοποίηση του σχεδίου ως πατριωτικό καθήκον. Πόσο ακόμη θα αντέξει;

Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2023 στον Έβρο ανατέθηκε στον Σταύρο Μπένο η ευθύνη ανασυγκρότησης της περιοχής κατά το πρότυπο του αντίστοιχου προγράμματος για τη Βόρεια Εύβοια.

Στην τελευταία συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Έβρου παρουσιάστηκε η νέα Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) «Έβρος Μετά», η οποία περιλαμβάνει 108 έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 309 εκατ. ευρώ. Ο πρόεδρος του «Διαζώματος» και εμπνευστής του στρατηγικού σχεδίου «Έβρος Μετά», Σταύρος Μπένος, αποκάλυψε ότι εγκαταλείπεται το αρχικό Master Plan ύψους 3 δισ. ευρώ (το μεγαλύτερο μέρος από κοινοτικούς πόρους), το οποίο είχε εκπονήσει μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023.

Ο Στ. Μπένος δήλωσε προσβεβλημένος και συντετριμμένος και αποχώρησε. Το πρόγραμμα συρρικνώνεται μέχρι εξαφάνισης και το θέμα έχει φτάσει πλέον στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο εμβληματικός πρώην δήμαρχος Καλαμάτας αποφεύγει τα τοπικά ΜΜΕ και οποιαδήποτε διαρροή γιατί αντιμετωπίζει την υλοποίηση του σχεδίου ως πατριωτικό καθήκον. Πόσο ακόμη θα αντέξει;

Β. Σκ.