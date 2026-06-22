Επενδύσεις 125 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας

Μια νέα αναπτυξιακή σελίδα για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, τη Μεσσηνία και συνολικά την Πελοπόννησο ανοίγει με την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο πλαίσιο του Growthfund Investor Summit 2026.

Η συμφωνία υπεγράφη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Υπερταμείου ως Παραχωρητή και της εταιρείας «Αεροδρόμιο Καλαμάτας Α.Ε.», στην οποία συμμετέχουν η FRAPORT AG, η Delta Airport Investments Α.Ε. του Ομίλου Κοπελούζου και η Πηλέας Συμμετοχών Α.Ε. του Ομίλου Κωνσταντακόπουλου.

Η παραχώρηση έχει διάρκεια 40 ετών και περιλαμβάνει τη διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκμετάλλευση του αεροδρομίου. Στόχος είναι η μετατροπή του σε έναν σύγχρονο αεροπορικό κόμβο διεθνών προδιαγραφών, ικανό να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες της περιοχής. Το αρχικό τίμημα της συμφωνίας ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα προβλέπεται να φτάσει τα 125 εκατ. ευρώ.

Κεντρικός άξονας του σχεδίου είναι η συνολική αναβάθμιση των υποδομών του αεροδρομίου, με παρεμβάσεις που αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά τη δυναμικότητά του και να αναβαθμίσουν την εμπειρία των επιβατών. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η κατασκευή νέου αεροσταθμού, ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, η δημιουργία νέων και ανακατασκευασμένων χώρων συνολικής επιφάνειας περίπου 11.200 τετραγωνικών μέτρων, η αύξηση των θέσεων check-in από τέσσερις σε δέκα, καθώς και η επέκταση των χώρων ελέγχου ασφαλείας και διαβατηριακού ελέγχου.

Παράλληλα, το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δημιουργία νέου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών, την ανάπτυξη σύγχρονων εμπορικών χρήσεων, καταστημάτων λιανικής και χώρων εστίασης, καθώς και σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και τεχνολογικές υποδομές. Σύμφωνα με τους εμπλεκόμενους φορείς, πρόκειται για τη μεγαλύτερη παρέμβαση που πραγματοποιείται στο αεροδρόμιο από την τελευταία μεγάλη αναβάθμιση του 1991.

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Σημαντική παράμετρος της συμφωνίας αποτελεί η πρόβλεψη για απόκτηση ποσοστού 10% στην εταιρεία παραχώρησης από το Υπερταμείο χωρίς αντάλλαγμα, διασφαλίζοντας τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στη μελλοντική αναπτυξιακή πορεία του αεροδρομίου και στα οφέλη που θα προκύψουν από τη λειτουργία του. Μετά τη μεταβίβαση του ποσοστού αυτού, η FRAPORT AG θα διατηρεί το 45,9% της εταιρείας, ενώ η Delta Airport Investments και η Πηλέας Α.Ε. θα κατέχουν από 22,05% η καθεμία.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε ότι η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του αεροδρομίου της Καλαμάτας αποτελεί μια σημαντική επένδυση με πολλαπλά οφέλη για την τοπική και εθνική οικονομία, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της χώρας.

Όπως ανέφερε, το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις αεροπορικές υποδομές της Πελοποννήσου, να ενισχύσει τη διεθνή συνδεσιμότητα της περιοχής και να δημιουργήσει νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες για τον τουρισμό, την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επένδυση των 125 εκατ. ευρώ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις στον τομέα των μεταφορών και των υποδομών τα τελευταία χρόνια.

Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε επίσης ότι η συμμετοχή του Δημοσίου μέσω του Υπερταμείου στην εταιρεία παραχώρησης διασφαλίζει την παρουσία του κράτους στη μελλοντική αναπτυξιακή πορεία του αεροδρομίου, επιτρέποντας παράλληλα την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας διεθνών επενδυτών. «Η σημερινή συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια να μετατραπούν οι δημόσιες υποδομές σε μοχλούς ανάπτυξης, δημιουργώντας αξία για τις τοπικές κοινωνίες και την ελληνική οικονομία συνολικά», τόνισε.