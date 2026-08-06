Η 46χρονη θα κρατηθεί στη ΓΑΔΑ και το πρωί της Παρασκευής θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία και ακολούθως στην ανακρίτρια.

Στη Μεγάλη Βρετανία μεταβαίνει σήμερα Πέμπτη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την παραλαβή και έκδοση της 46χρονης, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον φονικό εμπρησμό της τράπεζας Marfin τον Μάιο του 2010.

Η κατηγορούμενη, η οποία ζούσε τα τελευταία 6-7 χρόνια στο Μπράιτον, συνελήφθη στον χώρο εργασίας της σε αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου βάσει διεθνούς εντάλματος, παρά τη δήλωσή της μέσω συνηγόρου ότι προτίθεται να επιστρέψει αυτοβούλως στην Ελλάδα.

Η μεταφορά της στην Αθήνα αναμένεται το βράδυ της Πέμπτης. Θα κρατηθεί στη ΓΑΔΑ και το πρωί της Παρασκευής θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία και ακολούθως στην ανακρίτρια.

Υπενθυμίζεται πως για την ίδια υπόθεση βρίσκονται ήδη προσωρινά κρατούμενοι άλλοι δύο κατηγορούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου.