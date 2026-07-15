Σε αναζήτηση του αποστολέα του email που άνοιξε και πάλι την έρευνα για τον εμπρησμό της Marfin και οδήγησε στα τρία εντάλματα σύλληψης βρίσκονται οι δικαστικές αρχές. Στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου θα κρατηθούν οι δύο προφυλακισθέντες.

Το ανώνυμο email που εστάλη στο ελληνικό FBI, ανοίγοντας, ύστερα από 16 ολόκληρα χρόνια, νέο γύρο ερευνών για την εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» της 3ης τακτικής ανακρίτριας η οποία θέτει ως βασική προτεραιότητα της, την αναζήτηση του αποστολέα του προκειμένου να ταυτοποιηθεί και να κληθεί ως μάρτυρας από την ανάκριση.

Το email το οποίο έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις και έχει αμφισβητηθεί έντονα από τους συνηγόρους υπεράσπισης αλλά και πολλούς νομικούς που εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την αξιοπιστία του ως αποδεικτικού μέσου, αποτελεί το σημείο «κλειδί» για την ανακρίτρια προκειμένου να προχωρήσει στις επόμενες δικονομικές της ενέργειες.

Στη διάθεση των αρχών η εταιρεία στην οποία ανήκει το επίμαχο email

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικαστικές αρχές έχουν ζητήσει από την πρώτη στιγμή να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του ανώνυμου ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ενώ η ανακρίτρια η οποία χειρίζεται την υπόθεση, έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές προκειμένου αυτό να γίνει το συντομότερο δυνατό. Άλλωστε, σχετικό αίτημα έχουν καταθέσει και οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται πάντως το γεγονός πως η ιδιωτική εταιρεία proton στην οποία ανήκει ο λογαριασμός του ηλεκτρονικού μηνύματος, δηλώνει ότι είναι στη διάθεση των αρχών.

Το email που οδήγησε στα εντάλματα σύλληψης

Το επίμαχο email που φέρει ημερομηνία 8 Απριλίου του 2026, τρεις μήνες δηλ. πριν τα εντάλματα σύλληψης, αν και εστάλη στο ελληνικό FBI, απευθύνεται σε εισαγγελέα, με τον αποστολέα του να δίνει πληροφορίες για τους δράστες του εμπρησμού της Marfin, ύστερα από 16 χρόνια, γιατί δεν μπορεί, όπως λέει, να ηρεμήσει, κρατώντας άλλο μέσα του αυτό το μυστικό.

«Σκέφτηκα πάρα πολύ πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο της τραγωδίας την 5η Μαΐου. Μιλάω για το κάψιμο της Marfin. Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου. Σου στέλνω γιατί από την μια δεν πιστεύω στην δικαιοσύνη στην άλλη ζωή και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμη και σήμερα να συνεχίζουν την ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα. Είχα την ελπίδα ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από την δύσκολη θέση και θα μίλαγε. Δυστυχώς δεν έγινε. Ας είμαι εγώ αυτός που θα τα πει πρώτος. Όλοι αυτοί που το έκαναν ήταν ένα παρεάκι εκείνο τον καιρό. Κάποιους τους ξέρετε ήδη. […] Αυτούς τους ήξεραν όλοι. Σύχναζαν στα Εξάρχεια […] Διακοπές κάθε καλοκαίρι παρέα. Άμυαλοι δεν μαζεύονταν με τίποτα, είχαν και φωτογραφίες και βίντεο από την φάση του καψίματος και τα έκαναν λάβαρο. Κάποιοι χάθηκαν λίγο μετά το σκηνικό, κάποιοι συνέχισαν σαν να μην έγινε τίποτα. Αυτά είχα να σας πω. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου το είπα. Για να δούμε αυτό το νέο FBI μπορεί να κάνει τίποτα ή μόνο ό,τι το συμφέρει και είναι εύκολο;»

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Ανάμεσα στα πρόσωπα που «φωτογράφιζε» ο αποστολέας τού ηλεκτρονικού μηνύματος ήταν και ένας κρατούμενος την περίοδο όπου σημειώθηκε η εμπρηστική επίθεση στη Marfin, ο οποίος τη συγκεκριμένη ημέρα έκανε μεροκάματο στην καντίνα των φυλακών Κορυδαλλού.

Παρόντες δήλωσαν στην ανάκριση όσοι αναφέρονται στο email

Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως συνήγοροι των ατόμων που αναφέρονται στο ανώνυμο email και δεν έχουν συλληφθεί, προσήλθαν το πρωί στην ανακρίτρια και δήλωσαν ότι είναι στη διάθεση των αρχών, εφόσον κριθεί ότι πρέπει να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις.

Την ίδια στιγμή, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας υπέβαλαν στην ανάκριση συγγενείς της εγκύου υπαλλήλου της Marfin Αγγελικής Παπαθανασοπούλου που βρήκε τραγικό θάνατο στις 5 Μαΐου του 2010, προκειμένου να λάβουν γνώση της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί και να αποφασίσουν τις περαιτέρω ενέργειες τους.

Το σκεπτικό της προφυλάκισης

Οι δύο κατηγορούμενοι που κρίθηκαν προφυλακιστέοι, μετά τη χθεσινή απολογία τους, θα κρατηθούν προσωρινά στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου.Σύμφωνα με το σκεπτικό της προφυλάκισή τους, και οι δύο, θεωρούνται ύποπτοι για τις αρχές διάπραξης και νέων αδικημάτων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται «από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης που τους αποδίδεται, το γεγονός ότι έχουν ο καθένας συμμετοχή και ξεχωριστό ρόλο, χωρίς τον οποίο δεν θα είχε επέλθει το θανατηφόρο αποτέλεσμα, ότι ενήργησαν με ένα καλά οργανωμένο εγκληματικό σχέδιο, γνωρίζοντας τα αποτελέσματα των πράξεων τους, αποδεχόμενοι τον θανάσιμο κίνδυνο που δημιούργησαν για τους εργαζόμενους της τράπεζας, ότι η πράξη που τους αποδίδεται δείχνει ότι υπάρχει περιφρόνηση προς την ανθρώπινη ζωή και μία σταθερή εγκληματική δράση, είναι πιθανό να τελέσουν νέα αδικήματα, εάν αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους».





