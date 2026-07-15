Ύστερα από πέντε χρόνια παρουσίας στον τηλεοπτικό σταθμό του Alpha ο Σταύρος Θεοδωράκης ανακοίνωσε το τέλος των «Πρωταγωνιστών».

Μέσω προσωπικής του ανάρτησης στα social media ο Σταύρος Θεοδωράκης ανακοίνωσε το τέλος των «Πρωταγωνιστών» ύστερα από πέντε χρόνια συνεχούς παρουσίας στον τηλεοπτικό σταθμό του Alpha.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής, αναφέρθηκε στην εκπομπή, εστιάζοντας στα μέρη που επισκέφθηκε με τους συνεργάτες του και στα όσα κατάφερε να αποκομίσει μέσω αυτής.

Παρ’ όλα αυτά, αναφέρει ότι ήρθε η στιγμή να ολοκληρωθεί ο κύκλος της συνεργασίας του με το σταθμό για το συγκεκριμένο project, τονίζοντας ότι ήρθε η ώρα της αλλαγής.

Στο σχετικό βίντεο έχει δημιουργήσει ένα κολάζ μέσω του οποίου παρουσιάζει στιγμιότυπα της εκπομπής, ενώ ο ίδια ακούγεται να λέει:

«Άλλα πέντε χρόνια γεμάτα με εκπομπές έρευνας, προσωπογραφίες και τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ. Αφηγηθήκαμε ιστορίες ανθρώπων που θέλαμε να ακουστούν.

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Ταξιδέψαμε σε τόπους παράξενους, αλλά και σε ιδέες και στιγμές που συχνά έμεναν αθέατες. Κάπου εδώ όμως το ταξίδι των ‘Πρωταγωνιστών’ στον Alpha ολοκληρώνεται.

Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του σταθμού για την εμπιστοσύνη τους, τους συνεργάτες μου που έδωσαν ψυχή σε κάθε εικόνα, σε κάθε ήχο. Και πάνω απ’ όλα, σε εσάς που μας ακολουθήσατε σε όλες μας τις διαδρομές. Η τηλεόραση, η δημοσιογραφία, η ζωή η ίδια απαιτούν να τολμάς να αλλάζεις, να ανανεώνεσαι, να εγκαταλείπεις τη σιγουριά σου και να ανακαλύπτεις νέους κόσμους. Να αγαπάς την περιπέτεια. Χαιρετώ σας λοιπόν και εύχομαι να ανταμώσουμε ξανά σε νέα ταξίδια».

{https://www.instagram.com/p/Daz_3hQNX3f/?hl=el}