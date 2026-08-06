Ολοκληρώνεται σήμερα η καταγραφή των ζημιών στο Πόρτο Γερμενό. Συνολικά 11 κλιμάκια τρέχουν τη διαδικασία.

Ολοκληρώνεται σήμερα, όπως είπε ο Κώστας Κατσαφάδος, η καταγραφή των ζημιών στο Πόρτο Γερμενό, με τη διαδικασία να ολοκληρώνουν 11 κλιμάκια.

«Η καταγραφή ξεκίνησε χθες στο Πόρτο Γερμενό επειδή υπήρχε απαγόρευση κυκλοφορίας. Σήμερα θα έχουμε 11 κλιμάκια και θα ολοκληρώσουμε τις καταγραφές. Τα μέτρα δεν έχουν να κάνουν με το σήμερα, αλλά και με το αύριο. Για τα «κόκκινα» σπίτια τα έξοδα κατεδάφισης θα τα αναλάβει η Πολιτεία. Η ενίσχυση για το «κόκκινα» σπίτια είναι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι 150 τετραγωνικά», είπε αρχικά ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο OPEN.

«Στο παρελθόν δεν λειτουργούσε ο μηχανισμός»

«Θα πρέπει με σεβασμό απέναντι στους πληγέντες να κάνουμε μια αποτύπωση. Υπάρχουν δύο μεγάλες κατακτήσεις. Τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης δεν τα βλέπουμε αποσπασματικά. Υπάρχει πρόληψη, η αντιμετώπιση στο πεδίο και η αποκατάσταση. Στο παρελθόν δεν λειτουργούσε το κράτος αποσπασματικά», τόνισε στη συνέχεια ο Κώστας Κατσαφάδος και πρόσθεσε: «Υπάρχει πρόληψη, αν δεν είχαμε αυτά τα εργαλεία δεν ξέρουμε πόσα στρέμματα θα είχαν καεί. Είχαμε την ατυχία να μην μπορούν να πετάξουν τα εναέρια μέσα. Ήταν ακραίες οι συνθήκες. Ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα. Προσπαθήσαμε να σώσουμε τους ανθρώπους και τις περιουσίες».

«Δεν λέμε ότι τα κάνουμε όλα τέλεια»

«Κάθε χρόνο προσπαθούμε και προσαρμόζουμε τα σχέδιά μας. Δεν λέμε ότι τα κάνουμε όλα τέλεια. Για μας είναι πρόβλημα να καεί και ένα στρέμμα. Έχουν γίνει άλματα προόδου. Ο καθαρισμός των οικοπέδων, η ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος, τα τεχνικά μέσα, το 112, όλα αυτά είναι εργαλεία και μηχανισμοί που λειτουργούν και στον τομέα της πρόληψης. Η εκκένωση στο Πόρτο Γερμενό έγινε συντεταγμένα. Η βούληση της Πολιτείας για αποκατάσταση είναι δεδομένη», συνέχισε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

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