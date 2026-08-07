Μαγική συνάντηση στον ουρανό: Η Σελήνη πλησιάζει τις Πλειάδες απόψε, όσα πρέπει να γνωρίζουμε.

Ένα εντυπωσιακό ουράνιο θέαμα μπορούν να απολαύσουν όσοι στρέψουν το βλέμμα τους στον νυχτερινό ουρανό. Οι Πλειάδες, το διάσημο αστρικό σμήνος που είναι γνωστό και ως οι «Επτά Αδελφές», θα βρεθούν κοντά στη Σελήνη, δημιουργώντας μια ξεχωριστή αστρονομική εικόνα. Το φαινόμενο εντάσσεται στο αστρονομικό ημερολόγιο του Αυγούστου 2026, με τις Πλειάδες να βρίσκονται περίπου 1,2 μοίρες νότια της Σελήνης στις 7 Αυγούστου, προσφέροντας στους παρατηρητές ένα όμορφο στιγμιότυπο στον ουρανό.

Όπως εξηγεί η Δρ Ελένη Βαρδουλάκη «Οι Πλειάδες είναι ένα από τα πιο γνωστά ανοικτά αστρικά σμήνη και αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα «εργαστήρια» για τη μελέτη της εξέλιξης των άστρων. Για χρόνια υπήρχε διαφωνία σχετικά με την απόστασή τους, καθώς διαφορετικές μετρήσεις έδιναν αποκλίσεις αρκετές ώστε να αμφισβητηθούν τα μοντέλα που περιγράφουν πώς εξελίσσονται οι αστέρες. Νεότερες μετρήσεις (2014) με τη μέθοδο της ραδιοσυμβολομετρίας επιβεβαίωσαν ότι οι Πλειάδες βρίσκονται 448 έτη φωτός μακριά με σφάλμα 0,9%, δικαιώνοντας τα υπάρχοντα αστροφυσικά μοντέλα και ενισχύοντας την κατανόησή μας για τη δομή και την εξέλιξη των άστρων.»

Απόσταση 448 ετών φωτός: Οι Πλειάδες και η συναρπαστική ιστορία ενός διάσημου αστρικού σμήνους

Από τα άστρα που αποτελούν το σμήνος των Πλειάδων, μόνο έξι έως οκτώ είναι συνήθως ορατά με γυμνό μάτι, ανάλογα με τις συνθήκες παρατήρησης και την καθαρότητα του ουρανού. Ωστόσο, το σμήνος είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαίνεται, καθώς οι αστρονόμοι έχουν εντοπίσει περίπου 800 άστρα που ανήκουν σε αυτό, ενώ εκτιμάται ότι ο πραγματικός αριθμός τους μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερος, ίσως και τριπλάσιος. Τα φωτεινότερα άστρα των Πλειάδων πήραν τα ονόματα των θυγατέρων του Άτλαντα και της Πλειόνης από την ελληνική μυθολογία: Αλκυόνη, Μαία, Μερόπη, Ηλέκτρα, Πλειόνη, Κελαινώ, Ταϋγέτη και Στερόπη. Τα ονόματα αυτά διατηρούν μέχρι σήμερα τη σύνδεση του διάσημου αστρικού σμήνους με την αρχαία παράδοση.

Οι Πλειάδες βρίσκονται σε απόσταση περίπου 400 έως 448 ετών φωτός από τη Γη και θεωρούνται ένα σχετικά νεαρό αστρικό σμήνος, καθώς οι επιστήμονες εκτιμούν ότι δημιουργήθηκαν πριν από περίπου 100 εκατομμύρια χρόνια. Η μελέτη τους προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζονται και εξελίσσονται τα άστρα. Γύρω από τα άστρα των Πλειάδων υπάρχει διάχυτη κοσμική ύλη, ένα νέφος αερίου και σκόνης που φωτίζεται από την ακτινοβολία των άστρων και είναι γνωστό ως «νεφέλωμα των Πλειάδων». Το εντυπωσιακό αυτό χαρακτηριστικό προσθέτει ακόμη περισσότερη ομορφιά σε ένα από τα πιο γνωστά και μελετημένα αστρικά σμήνη του ουρανού.

Οι Πλειάδες παραμένουν ένα από τα πιο αγαπημένα αντικείμενα παρατήρησης τόσο για τους επαγγελματίες αστρονόμους όσο και για τους ερασιτέχνες φίλους του ουρανού. Κάθε εμφάνισή τους στον νυχτερινό θόλο αποτελεί μια υπενθύμιση της ομορφιάς και του μεγαλείου του Σύμπαντος