Αυτή την εβδομάδα ο Κυριάκος Πιερρακάκης κλείνει τα 43...

Ποιος είναι ο μόνος υπουργός που δεν πρέπει να έχει άγχος;

Και μάλιστα μπορεί να είναι διπλά κερδισμένος; Είτε η Ν.Δ. καταφέρει να κερδίσει τις εκλογές είτε όχι;

Ο υπουργός Οικονομικών Κ. Πιερρακάκης.

Διότι εκτός του ότι είναι εκλεγμένος Πρόεδρος του Eurogroup μέχρι το 2028 έχει πολλές πιθανότητες να είναι και Πρόεδρος του Ecofin κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας στην Ε.Ε. αν η ΝΔ κερδίσει τις εκλογές. Αφού είθισται να παίρνει την θέση ο υπουργός Οικονομικών της χώρας που προεδρεύει.

Πέραν του ότι αυτή την εβδομάδα κλείνει τα 43 .. Και έχει όλο τον πολιτικό χρόνο μπροστά του για να εκπληρώσει την όποια φιλοδοξία του...

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Λ.Ι.