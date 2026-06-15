Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι «η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί ως μία ενιαία αγορά» και επισήμανε πως η ψηφιακή μετάβαση απαιτεί κοινή δράση, προειδοποιώντας ότι «οι αγορές του μέλλοντος δεν μπορούν να οικοδομηθούν με αποσπασματικές εθνικές πρωτοβουλίες»

Την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει τις πρωτοβουλίες της στον τομέα της ψηφιακής χρηματοδότησης, διαμορφώνοντας ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη μετατροπή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, όπως ομόλογα και καταθέσεις, σε ψηφιακή μορφή (tokenization), υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη συμμετοχή του σε θεματική συζήτηση του συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Φρανκφούρτη για το μέλλον της ψηφιακής χρηματοδότησης στην Ευρώπη.

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι «η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί ως μία ενιαία αγορά» και επισήμανε πως η ψηφιακή μετάβαση απαιτεί κοινή δράση, προειδοποιώντας ότι «οι αγορές του μέλλοντος δεν μπορούν να οικοδομηθούν με αποσπασματικές εθνικές πρωτοβουλίες». Όπως ανέφερε, είναι απαραίτητο να αποφευχθεί ένας νέος κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς, τη στιγμή που τα κράτη-μέλη προχωρούν με διαφορετικές ταχύτητες στην αναγνώριση και αξιοποίηση των ψηφιακών χρηματοοικονομικών εργαλείων και των tokenized περιουσιακών στοιχείων.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη οφείλει να αναπτύξει ένα κοινό λεξιλόγιο και μία ενιαία στρατηγική κατεύθυνση, ώστε η ψηφιακή χρηματοδότηση να αποτελέσει βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής ατζέντας για την ανταγωνιστικότητα. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα σαφές και φιλόδοξο όραμα για το μέλλον των χρηματοπιστωτικών αγορών, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων μεγάλων οικονομιών που έχουν ήδη χαράξει ολοκληρωμένες στρατηγικές για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Ο υπουργός επισήμανε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμείνει στάσιμη σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς, επισημαίνοντας πως η ανάπτυξη της αγοράς των stablecoins στις Ηνωμένες Πολιτείες καθιστά επιτακτική την επιτάχυνση των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της κυβερνοασφάλειας ως κρίσιμου παράγοντα στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να εγκλωβιστεί στις επιμέρους τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά να διατηρήσει τη συνολική στρατηγική της εικόνα. «Αν επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά σε ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, σημαίνει ότι βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η κατοχή των απαραίτητων ψηφιακών υποδομών αποτελεί όχι μόνο οικονομικό, αλλά και ζήτημα ευρωπαϊκής κυριαρχίας και καινοτομίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο tokenization, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για μια νέα κατηγορία επενδυτικών προϊόντων, αλλά για ένα νέο επίπεδο χρηματοοικονομικής υποδομής που αναμένεται να μετασχηματίσει τη λειτουργία των αγορών. Όπως εξήγησε, όσο θα αναπτύσσονται οι ψηφιακές καταθέσεις, τα επενδυτικά κεφάλαια και τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τόσο θα αυξάνεται η ζήτηση για υψηλής ποιότητας εξασφαλίσεις, με τα κράτη να καλούνται να διαθέσουν περιουσιακά στοιχεία μηδενικού κινδύνου σε μορφή tokens.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο πρόεδρος του Eurogroup υπογράμμισε ότι η κοινή προσέγγιση που έχει αναπτυχθεί υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η διαμόρφωση ενός συλλογικά συμφωνημένου κοινού λεξιλογίου αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για την επιτυχία του εγχειρήματος, καταλήγοντας με την επισήμανση ότι «πρέπει να κινηθούμε γρήγορα».