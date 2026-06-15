Ο εποχικά διορθωμένος δείκτης κατέγραψε άνοδο 6,7% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 6,4% ένα χρόνο νωρίτερα.

Αυξητικές τάσεις συνεχίζει να καταγράφει το μισθολογικό κόστος στην ελληνική οικονομία, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους για το πρώτο τρίμηνο του 2026 ενισχύθηκε κατά 6,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση των πιέσεων στο κόστος εργασίας και μάλιστα με ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η επίδοση αυτή είναι υψηλότερη από την αύξηση 5,9% που είχε καταγραφεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του πρώτου τριμήνου του 2025 με το πρώτο τρίμηνο του 2024, γεγονός που υποδηλώνει περαιτέρω ενίσχυση των μισθολογικών δαπανών των επιχειρήσεων στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας, εξαιρουμένων του πρωτογενούς τομέα και των δραστηριοτήτων των νοικοκυριών.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αύξηση όταν τα στοιχεία προσαρμόζονται εποχικά, καθώς ο εποχικά διορθωμένος δείκτης κατέγραψε άνοδο 6,7% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 6,4% ένα χρόνο νωρίτερα. Παράλληλα, ο δείκτης που λαμβάνει υπόψη μόνο τη διόρθωση ως προς τις εργάσιμες ημέρες παρουσίασε επίσης ετήσια άνοδο 6,4%, επιβεβαιώνοντας ότι η ανοδική τάση παραμένει ισχυρή ανεξάρτητα από τις στατιστικές προσαρμογές.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι ο δείκτης συνεχίζει την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών, μετά την ανάκαμψη που ακολούθησε τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης. Ειδικότερα, ο μη διορθωμένος δείκτης διαμορφώθηκε στις 117,7 μονάδες το πρώτο τρίμηνο του 2026, από 110,6 μονάδες ένα χρόνο πριν, ενώ ο εποχικά διορθωμένος δείκτης ανήλθε στις 132,5 μονάδες έναντι 124,2 μονάδων το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη συνεχιζόμενη αύξηση των αμοιβών εργασίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά εργασίας παραμένει ανθεκτική και οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένες μισθολογικές δαπάνες. Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους αποτυπώνει τη μεταβολή του ωρομισθίου στους κλάδους από τη μεταποίηση και το εμπόριο έως τις υπηρεσίες, τις κατασκευές, τις μεταφορές και τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, αποτελώντας βασικό μέτρο παρακολούθησης των εξελίξεων στο κόστος εργασίας στην ελληνική οικονομία.