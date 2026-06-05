Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4,27 εκατομμύρια άτομα, παρουσιάζοντας μείωση 1,8% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Αύξηση της ανεργίας και υποχώρηση της απασχόλησης καταγράφηκαν στην ελληνική αγορά εργασίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ. Παρά τη βελτίωση σε ετήσια βάση όσον αφορά τον αριθμό των εργαζομένων, η σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο αποτυπώνει επιδείνωση των βασικών δεικτών της απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4,27 εκατομμύρια άτομα, παρουσιάζοντας μείωση 1,8% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025, αλλά αύξηση 1,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των ανέργων έφθασε τις 508.401, σημειώνοντας άνοδο 28,7% σε τριμηνιαία βάση και 4,2% σε ετήσια βάση. Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 10,6%, από 8,3% το προηγούμενο τρίμηνο και 10,4% ένα χρόνο νωρίτερα.

Η ανεργία εξακολουθεί να πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες, καθώς το ποσοστό τους διαμορφώθηκε στο 13,9%, έναντι 7,9% για τους άνδρες. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση για τους νέους ηλικίας 15 έως 19 ετών, όπου η ανεργία εκτοξεύεται στο 35%, ενώ στις ηλικίες 20 έως 24 ετών φτάνει το 23,8%. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στις ηλικίες άνω των 65 ετών και στην ομάδα 45-64 ετών.

Σε περιφερειακό επίπεδο, το Νότιο Αιγαίο εμφανίζει τη μεγαλύτερη ανεργία της χώρας με ποσοστό 29,9%, ακολουθούμενο από τα Ιόνια Νησιά με 23,6%. Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες επιδόσεις καταγράφονται στο Βόρειο Αιγαίο με 6% και στη Στερεά Ελλάδα με 6,4%, ενώ η Αττική κινείται κάτω από τον εθνικό μέσο όρο με 8,1%.

Η εικόνα της απασχόλησης δείχνει ότι η μισθωτή εργασία παραμένει κυρίαρχη, καθώς σχεδόν επτά στους δέκα εργαζόμενους είναι μισθωτοί. Το 94,8% των εργαζομένων απασχολείται με πλήρες ωράριο, ενώ η μερική απασχόληση περιορίστηκε στο 5,2%, συνεχίζοντας την πτωτική της πορεία. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι με προσωρινές συμβάσεις μειώθηκαν αισθητά, με το ποσοστό τους να υποχωρεί στο 7,3% του συνόλου των μισθωτών.

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Οι μεγαλύτερες επαγγελματικές κατηγορίες παραμένουν οι επαγγελματίες, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 23,3% των απασχολουμένων, και οι εργαζόμενοι στην παροχή υπηρεσιών και τις πωλήσεις με 21,9%. Σε ετήσια βάση, τη σημαντικότερη αύξηση εμφάνισαν οι ανειδίκευτοι εργάτες και μικροεπαγγελματίες, ενώ τη μεγαλύτερη υποχώρηση κατέγραψαν οι ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι και αλιείς, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα.

Από την ανάλυση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας προκύπτει ότι το χονδρικό και λιανικό εμπόριο παραμένει ο μεγαλύτερος εργοδότης της ελληνικής οικονομίας, απασχολώντας 680,7 χιλιάδες εργαζόμενους ή το 16% του συνόλου. Ακολουθούν η μεταποίηση με 435 χιλιάδες εργαζόμενους, η γεωργία με 382 χιλιάδες, η δημόσια διοίκηση με 359 χιλιάδες και ο κλάδος του τουρισμού και της εστίασης με περισσότερους από 332 χιλιάδες εργαζόμενους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τους ανέργους. Σχεδόν οι μισοί, ποσοστό 49%, αναζητούν εργασία για περισσότερο από έναν χρόνο, γεγονός που καταδεικνύει τη διατήρηση του προβλήματος της μακροχρόνιας ανεργίας. Παράλληλα, ο βασικότερος λόγος απώλειας εργασίας είναι η λήξη συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή εποχικής απασχόλησης, που αφορά το 41,3% των ανέργων. Επιπλέον, σχεδόν ένας στους πέντε ανέργους δεν έχει εργαστεί ποτέ στο παρελθόν.