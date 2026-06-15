Παρά τη θετική ετήσια εικόνα, σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025 ο γενικός δείκτης υποχώρησε κατά 44,6%, εξέλιξη που αποδίδεται στη συνήθη εποχική μεταβλητότητα του κλάδου.

Ενισχύθηκε ο κλάδος των κατασκευών στην Ελλάδα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, καθώς ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές αυξήθηκε κατά 16,5% σε ετήσια βάση, ανακτώντας τη δυναμική του μετά την πτώση 3,8% που είχε σημειωθεί το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δείχνουν ότι ο τομέας επιστρέφει σε ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά, με ώθηση τόσο από την οικοδομική δραστηριότητα όσο και από τις εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες.

Παρά τη θετική ετήσια εικόνα, σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025 ο γενικός δείκτης υποχώρησε κατά 44,6%, εξέλιξη που αποδίδεται στη συνήθη εποχική μεταβλητότητα του κλάδου. Ωστόσο, όταν αφαιρεθούν οι εποχικές επιδράσεις, ο δείκτης εμφανίζει αύξηση 2,8% σε τριμηνιαία βάση, γεγονός που υποδηλώνει ότι η υποκείμενη τάση της δραστηριότητας παραμένει ανοδική.

Σε επίπεδο επιμέρους κατηγοριών, οι κατασκευές κτιρίων για κατοικίες και μη κατοικίες κατέγραψαν ετήσια άνοδο 19,2%, ενώ οι εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες σημείωσαν ακόμη ισχυρότερη αύξηση 22,3%, αποτελώντας τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο. Τα έργα πολιτικού μηχανικού συνέχισαν επίσης να κινούνται ανοδικά, αλλά με πιο συγκρατημένο ρυθμό 6,7%, γεγονός που δείχνει ότι η ανάπτυξη προέρχεται κυρίως από την οικοδομική δραστηριότητα και τις σχετικές υπηρεσίες