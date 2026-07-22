Για τη Gen Z η επαγγελματική επιτυχία δεν ταυτίζεται πλέον με μια προαγωγή.

Όλο και λιγότεροι εργαζόμενοι της Gen Z φιλοδοξούν να αναλάβουν διοικητικές θέσεις και εάν οι επιχειρήσεις δεν καταφέρουν να αναπτύξουν τη νέα γενιά ηγετών, πιθανόν θα δυσκολευτούν να διατηρήσουν την οργανωτική τους αποτελεσματικότητα.

Για τη Gen Z η επαγγελματική επιτυχία δεν ταυτίζεται πλέον με μια προαγωγή. Πολλοί νέοι δίνουν προτεραιότητα στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, αντί να αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες και να εργάζονται περισσότερες ώρες.

Η τάση αυτή εξελίσσεται σε σημαντική πρόκληση για τις επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες ήδη δυσκολεύονται να αναδείξουν την επόμενη γενιά στελεχών.

«Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, μόνο το 6% της Generation Z επιθυμεί να αναλάβει ανώτερες διοικητικές θέσεις. Για τους οργανισμούς και τη δομή τους, αυτό αποτελεί πολύ μεγάλο πρόβλημα», δήλωσε στο Euronews ο Τόμας Σκλάρσκι, διευθύνων σύμβουλος της Enpulse.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απροθυμία των νέων να αναλάβουν διοικητικούς ρόλους οφείλεται κυρίως στις αυξανόμενες ευθύνες που συνοδεύουν αυτές τις θέσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των εργαζομένων που εποπτεύονται από έναν μόνο προϊστάμενο έχει αυξηθεί σημαντικά, με το μέσο μέγεθος μιας ομάδας να έχει διπλασιαστεί, από έξι σε δώδεκα άτομα.

Αυτό ασκεί μεγαλύτερη πίεση στους μάνατζερ. Από τη μία πλευρά, λογοδοτούν στα διοικητικά συμβούλια και στα ανώτερα στελέχη για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Από την άλλη, καλούνται να υποστηρίζουν την ανάπτυξη, την παρακίνηση και την ευημερία ολοένα μεγαλύτερων ομάδων εργαζομένων.

«Η Generation Z έχει αξιολογήσει προσεκτικά τη σημασία της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής σε σύγκριση με τις θυσίες που απαιτούνται για να γίνει κάποιος προϊστάμενος. Οι νέοι βλέπουν ξεκάθαρα το βάρος που συνεπάγεται μια διοικητική θέση», ανέφερε ο Σκλάρσκι.

Πρόβλημα που ενδέχεται να πλήξει ιδιαίτερα την Ευρώπη

Πρόκειται για μια παγκόσμια τάση, η οποία ενδέχεται να πλήξει την Ευρώπη, όπου το δημογραφικό δείχνει ήδη συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού.

«Οι εργαζόμενοι θα μειώνονται, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Αν δεν εκπαιδεύσουμε μια νέα γενιά μάνατζερ και δεν προετοιμάσουμε ανθρώπους να αναλάβουν την ευθύνη ομάδων, θα αντιμετωπίσουμε μεγαλύτερες δυσκολίες στη διατήρηση της οργανωτικής αποτελεσματικότητας», προειδοποίησε ο Σκλάρσκι.

Αν και η τεχνητή νοημοσύνη διεισδύει όλο και περισσότερο στον επιχειρηματικό κόσμο, αυτοματοποιώντας πολλές διαδικασίες, ο Σκλάρσκι εκτιμά ότι δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα της έλλειψης διοικητικών στελεχών.

Μια διοικητική θέση απαιτεί δεξιότητες που δύσκολα αντικαθίστανται, όπως η ενσυναίσθηση, η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, η παρακίνηση των εργαζομένων και η λήψη αποφάσεων που λαμβάνουν υπόψη την ανθρώπινη διάσταση μιας επιχείρησης.

Με πληροφορίες από Euronews.com