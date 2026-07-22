Ο γραμματέας της ΝΔ υπερασπίστηκε τους τέσσερις βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης για τους οποίους ζητήθηκε η άρση της ασυλίας τους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι κατηγορούνται άδικα.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης εκτίμησε ότι η οικονομία θα αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα στις επόμενες εθνικές εκλογές, προαναγγέλλοντας παράλληλα νέο πακέτο μέτρων στήριξης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και την ελληνική οικογένεια.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ σημείωσε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν μετά την άνοιξη του 2027 και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση θα προσέλθει σε αυτές έχοντας ως βασικό επιχείρημα την πορεία της οικονομίας.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα έχει πετύχει τη μεγαλύτερη μείωση δημόσιου χρέους στην Ευρωζώνη, κάτι που, όπως είπε, σημαίνει ότι «σταματάμε να στέλνουμε τον λογαριασμό στις επόμενες γενιές».

«Αυτό συμβαίνει λόγω της υπεραπόδοσης της οικονομίας την οποία έχει παραδεχθεί και ο πολιτικός μας αντίπαλος, ο κύριος Τσίπρας», όπως είπε. «Συμβαίνει επειδή κάθε χρόνο από τα έσοδα από τους μειωμένους φόρους - που όμως λόγω ανάπτυξης φέρνουν αυξημένα έσοδα - ένα μεγάλο κομμάτι πηγαίνει στην αποπληρωμή του χρέους. Και συμβαίνει διότι έχει πέσει το κόστος δανεισμού. Οι αγορές βλέπουν ότι η οικονομία της Ελλάδας πάει καλύτερα. Άρα, λοιπόν, μας δανείζουν φθηνότερα. Αποπληρώνουμε χρέος που είχε υψηλότερα επιτόκια. Ο κάθε γονιός ο οποίος μας βλέπει τώρα να ξέρει ότι αφαιρεί βάρη, αφαιρεί φόρους, αφαιρεί χρέος από τα παιδιά του και τα εγγόνια του».

Ο γραμματέας της ΝΔ προανήγγειλε ότι στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει νέο πακέτο μέτρων με στόχο τη στήριξη της μεσαίας τάξης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Με επίκεντρο φέτος τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι αδικήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και συμμετείχαν ενεργά στο "άσπρισμα" της οικονομίας, θα υπάρξουν παρεμβάσεις, όπως και μέτρα για την ελληνική οικογένεια, τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους», είπε.

Παράλληλα υποστήριξε ότι, πέραν των μέτρων της ΔΕΘ, η κυβέρνηση διατηρεί δημοσιονομικό «μαξιλάρι», ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει σε περιόδους κρίσεων, όπως οι αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας λόγω των πολεμικών συγκρούσεων.

Αναφερόμενος στις εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, σημείωσε ότι η κυβέρνηση στηρίζει σταθερά τα εισοδήματα μέσω αυξήσεων σε μισθούς και συντάξεις και μέσω μειώσεων φόρων, υπενθυμίζοντας μεταξύ άλλων τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 34%, τη μείωση του φόρου εισοδήματος από 22% σε 9%, την αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, τη μείωση του φόρου επιχειρήσεων και την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

Δημοσκοπήσεις

Σχολιάζοντας τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι το γεγονός πως η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να κινείται κοντά στο 30% μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης και διαχείρισης διαδοχικών κρίσεων δείχνει ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν πως «η χώρα βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση».

«Η Ελλάδα σήμερα είναι καλύτερη από ό,τι ήταν το 2019 και μπορεί να γίνει πολύ καλύτερη. Θέλουμε το νέο παιδί που σήμερα ξεκινά τη φοιτητική του ζωή να μπορεί να ονειρεύεται τη ζωή του στην Ελλάδα του 2030», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παιδεία και Πανελλήνιες Εξετάσεις

Αναφερόμενος στην Παιδεία, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δικαιώθηκε με τη θεσμοθέτηση των μη κρατικών πανεπιστημίων, εκτιμώντας ότι ακόμη και η Αριστερά μετακινείται πλέον προς αυτή την κατεύθυνση. Για το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είπε ότι η κυβέρνηση εξετάζει αλλαγές ώστε να μην εξαρτάται το μέλλον ενός μαθητή αποκλειστικά από μία ημέρα εξετάσεων, αλλά να συνεκτιμάται και η συνολική επίδοσή του στο Λύκειο. «Πλέον στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης η παπαγαλία έχει χάσει την αξία της», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Όλοι συμφωνούμε ότι δεν μπορεί η μία ημέρα να κρίνει το μέλλον σου. Και γι' αυτό η Σοφία Ζαχαράκη εδώ και μήνες έχει ανοίξει τον θεσμικό διάλογο με τους φορείς, ώστε να μην μετράει μόνο η μία ημέρα των Πανελλήνιων που μπορεί κάτι να συμβεί, βρε αδερφέ, και να μην πας καλά στις εξετάσεις, αλλά να μετρά και η Τρίτη Λυκείου και συνολικά το Λύκειο και η απόδοσή σου σαν μαθητής σε μια σειρά από επιδόσεις».

«Έχει ξεχωρίσει ο Αλέξης Τσίπρας»

Σχολιάζοντας την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι έχει πλέον ξεχωρίσει από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ωστόσο ότι τα δημοσκοπικά ποσοστά που εμφανίζει είναι χαμηλότερα από εκείνα με τα οποία αποχώρησε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

«Αυτή τη στιγμή, δημοσκοπικά τουλάχιστον, είναι γύρω στο 15-16-17%. Αυτό είναι κάτω από το ποσοστό το οποίο τον έδιωξε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτω από το ποσοστό, δηλαδή, με το οποίο έφυγε ηττημένος απογοητεύοντας τους δικούς του ψηφοφόρους και τους δικούς του υποστηρικτές. Άρα, λοιπόν, να ξέρουμε και πού είναι ο πήχης για τα πολιτικά κόμματα τα οποία ανταγωνίζονται στις εκλογές του 2027. Αν ο στόχος του κυρίου Τσίπρα είναι να επαναλάβει το ποσοστό του 2023 με το οποίο έφυγε ηττημένος. Εγώ ξέρω ότι τα κόμματα μπαίνουν στην πολιτική για να κυβερνήσουν».

Για να προσθέσει λέγοντας:

«Προχθές πάλι τα τουρκικά μέσα αναπαρήγαγαν τη θέση του κυρίου Τσίπρα για τα εξοπλιστικά. Επανέλαβε πάλι, χωρίς να έχει αλλάξει, χωρίς να έχει γίνει πιο κεντρώος ή πιο λογικός σε αυτόν τον τομέα, ότι δεν πρέπει να ρίχνουμε το βάρος οικονομικά στους εξοπλισμούς της χώρας. Και το λέει σε αυτή την εποχή. Το λέει στην εποχή που έχουμε παντού γύρω μας πολέμους. Που έχουμε έναν γείτονα με αναθεωρητικές τάσεις ο οποίος δεν έχει βάλει στην άκρη την απειλή πολέμου, την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε μέσα στην Άγκυρα για πρώτη φορά πρωθυπουργός το έκανε αυτό, και την επανέλαβε. Άρα, λοιπόν, το να εξοπλίζεις τη χώρα λέω εγώ στον κύριο Τσίπρα είναι εθνική επιλογή. Είναι το εθνικό συμφέρον. Και καλά θα κάνει και η Αριστερά να αφήσει τα όποια κολλήματα έχει από το παρελθόν και σε αυτόν τον τομέα και να προσχωρήσει στις θέσεις της εθνικές, της Νέας Δημοκρατίας».

«Άδικα κατηγορούνται οι 4 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Ο γραμματέας της ΝΔ υπερασπίστηκε, τέλος, τους τέσσερις βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης για τους οποίους ζητήθηκε η άρση της ασυλίας τους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι κατηγορούνται άδικα.

Όπως είπε, οι συγκεκριμένοι βουλευτές δεν κατηγορούνται για παράνομο οικονομικό όφελος, αλλά επειδή επικοινώνησαν τηλεφωνικά για υποθέσεις παραγωγών που ακολουθούσαν τη νόμιμη διαδικασία υποβολής ενστάσεων.

«Είναι 4 συνάδελφοί μας οι οποίοι, κατά τη γνώμη μου, κατηγορούνται άδικα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητά από την Ελληνική Δικαιοσύνη να ερευνήσει οικονομική ζημιά. Δεν υπερβαίνει, με βάση τα στοιχεία τα 7.200 ευρώ για όλους μαζί. Και για τον έναν το ποσό είναι απροσδιόριστο, δεν έχει προκύψει, δεν είναι σαφές αν έχει προκύψει οικονομική ζημιά. Μιλάμε για αιτήσεις οι οποίες έχουν γίνει εμπρόθεσμα, έχουν γίνει με νόμιμα μέσα, με την ένσταση που προβλέπει η νομοθεσία», επισήμανε ο κ. Κυρανάκης.

«Και ο βουλευτής πήρε τηλέφωνο, όπως παίρνουν και πολλοί άλλοι βουλευτές και της αντιπολίτευσης, να ρωτήσει τι γίνεται με την υπόθεση και την ένσταση που έχει καταθέσει ο παραγωγός. Δεν μιλάμε για εικονικούς αγρότες εδώ, μιλάμε για αγρότες που παράγουν. Έχει μεγάλη σημασία να το κατανοήσουμε αυτό. Άρα, λοιπόν, οι 4 συνάδελφοί μας δεν κατηγορούνται για παράνομο χρηματισμό. Δεν κατηγορούνται ότι έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ παρανόμως. Κατηγορούνται και θα δούμε σε ποιο μέρος του ποινικού κώδικα αυτό περιγράφεται και μπορεί να σταθεί σε ένα δικαστήριο, ότι πήραν τηλέφωνο για μια νόμιμη διαδικασία. Για ζημιά η οποία δεν υπερβαίνει τα 7.000 ευρώ για όλους μαζί. Να δούμε αν αυτό είναι τελικά σκάνδαλο. Πρέπει να σταματήσει να καταπατάται το τεκμήριο της αθωότητας».

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