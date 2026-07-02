«Μπροστά στην αγωνία του για την μεγάλη φθορά που βιώνει η κυβέρνηση, ο Κυρ. Μητσοτάκης επιστρατεύει κάθε λογής ακροδεξιά στελέχη, που έχουν ειδίκευση στο να κάνουν πρόθυμα τη ‘βρώμικη δουλειά’», αναφέρει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

«Ο Κωνσταντίνος Κυρανακης χτες το βράδυ στο Action 24, εμφανίστηκε κατ’ εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη για να χυδαιολογήσει κατά της Αριστεράς», αναφέρει σε δήλωσή του οΓαβριήλ Σακελλαρίδης για τα όσα είπε χθες ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ.

«Ο Κ. Κυρανάκης, ο προκλητικός θιασώτης των υπερσυντηρητικών, ρατσιστικών και σεξιστικών επιθέσεων, έγινε εσχάτως Γραμματέας της ΝΔ, με ειδική ανάθεση να συγκρατήσει τα δεξιά άκρα της κυβέρνησης. Και οι χτεσινές του δηλώσεις αποτελούν κομμάτι της εκτέλεσης του ρόλου αυτού», συνεχίζει σε ανάρτησή του και προσθέτει: «Για αυτό το σχέδιο επιλέχτηκε άλλωστε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτό το σχέδιο εκτελεί.

Μπροστά στην αγωνία του για την μεγάλη φθορά που βιώνει η κυβέρνηση, ο Κυρ. Μητσοτάκης επιστρατεύει κάθε λογής ακροδεξιά στελέχη, που έχουν ειδίκευση στο να κάνουν πρόθυμα τη «βρώμικη δουλειά». Στο δρόμο προς τις εκλογές επιλέγει να επαναφέρει το εμφυλιοπολεμικό κλίμα επιτιθέμενος συλλήβδην στην Αριστερά, με μία ρητορική βγαλμένη από τα υπόγεια της Ομάδας Αλήθειας, το επίσημου προπαγανδιστικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας.

Ο θάνατος συγγενούς στελέχους της Νέας Δημοκρατίας από γκαζάκια στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, είναι πράξη αδιανόητη και απολύτως καταδικαστέα τόσο πολιτικά, όσο ηθικά και ανθρώπινα. Και η Αριστερά δεν χρειάζεται καμία νουθεσία για να την καταδικάσει, καθώς είναι μία πράξη που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πρακτική και τις αξίες της Αριστεράς».

Καταλήγοντας ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς υπογραμμίζει: «Η Αριστερά δεν καταθέτει πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων.

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Η ιστορία της είναι γραμμένη με αγώνες για τη δημοκρατία, την ελευθερία, την κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι η ιστορία ανθρώπων που πλήρωσαν με διώξεις, φυλακές, εξορίες και τη ζωή τους για να υπάρχει σήμερα δημοκρατία. Και δεν θα κάνουμε βήμα πίσω.

Η Αριστερά θα βρίσκεται πάντα απέναντι στον αυταρχισμό, υπερασπιζόμενη τα δικαιωματα, την ισότητα, την αλληλεγγύη και τη δημοκρατία για όλους, χωρίς εξαιρέσεις.

Θα στέκεται απέναντι στην καθημερινή βία της ανασφάλειας που γεννά το σύστημα Μητσοτάκη, η ακρίβεια, οι ανισότητες, ο αυταρχισμός».

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