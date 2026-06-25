Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε περιοχές με τουριστική ανάπτυξη.

Συνάντηση με τον Σύλλογο Εργαζομένων της Επιθεώρησης Εργασίας πραγματοποίησε την Πέμπτη (25/06) ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, με αφορμή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, μέσω του οποίου προωθείται ευρωπαϊκή οδηγία στο ελληνικό δίκαιο που σχετίζεται με την ισότητα των αμοιβών.

Κατά την συνάντηση, έγινε σαφές ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο υπερφορτώνει με επιπλέον αρμοδιότητες, διοικητικό και ελεγκτικό έργο το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και για τον λόγο αυτό υπάρχει ανάγκη ενίσχυσής του με περισσότερους εργαζομένους. Ενδεικτικά, γνωστοποιήθηκε ότι σήμερα υπάρχουν 950 οργανικές θέσεις, οι 200 εκ των οποίων παραμένουν κενές. Ωστόσο, για να φέρει εις πέρας τις νέες αρμοδιότητές του το ΣΕΠΕ, οι οργανικές θέσεις πρέπει να διπλασιαστούν.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης δήλωσε την στήριξη της Νέας Αριστεράς στο αίτημα των εργαζομένων, καθώς «σε άλλη περίπτωση οι νέες αρμοδιότητες θα είναι κενό γράμμα, αν σκεφτεί κανείς την αξιολόγηση που έχει επιβάλει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε συνδυασμό με την συνταγματική αναθεώρηση που συζητείται η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Το να φορτώνει η κυβέρνηση με αρμοδιότητες του δημοσίους υπαλλήλους χωρίς να τους παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για να ανταπεξέλθουν, στην πραγματικότητα λειτουργεί ως λαιμητόμος για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που προστατεύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων».

Μέσα από την συνάντηση αναδείχθηκε επίσης το κρίσιμο ζήτημα ποηυ αφορά τους ελέγχους σε τουριστικες και νησιωτικές περιοχές κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο, καθώς ο αριθμός των εργαζομένων που κάνουν «σεζόν» εκτινάσσεται. Σε μεγάλα νησιά με έντονη τουριστική δραστηριότητα παρατηρείται έλλειψη ή παντελής απουσία εργαζομένων, με αποτέλεσμα συνάδελφοί τους να αναγκάζονται να μετακινούνται για μία ή δύο μέρες, ώστε να σχηματιστούν κλιμάκια ελέγχου. Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης επισήμανε ότι πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε περιοχές με τουριστική ανάπτυξη, ώστε να περιοριστούν εκτεταμένα φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας.