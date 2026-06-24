Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης θα συναντήσει αύριο εργαζόμενους στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ το Σάββατο θα περιοδεύσει στη Νέα Ιωνία.

Το σύνθημα για επανεκκίνηση της Νέας Αριστεράς κάνει πράξη η ηγεσία της. Τις τελευταίες εβδομάδες ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης και στελέχη του κόμματος έχουν βρεθεί σε γειτονιές του Λεκανοπεδίου και πόλεις της Ελλάδας, ενώ θα πυκνώσουν τις δραστηριότητές τους τις επόμενες εβδομάδες, συναντώντας επίσης φορείς, σωματεία και κινήματα.

«Στόχος του Γαβριήλ Σακελλαρίδη και της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς είναι να συναντήσουν τους πολίτες, να συζητήσουν μαζί τους για τα πιεστικά προβλήματα της καθημερινότητας και να παρουσιάσουν τις θέσεις του κόμματος χτίζοντας μια αμφίδρομη και άμεση σχέση με την κοινωνία. Ήδη η υποδοχή που συναντά ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης και τα υπόλοιπα στελέχη, αλλά και τα μηνύματα που λαμβάνουν από τους πολίτες, επιβεβαιώνουν την ορθότητα της απόφασης της Νέας Αριστεράς να κινηθεί ακόμα πιο δυναμικά με στόχο η Αριστερά στην Ελλάδα να ισχυροποιηθεί και να βρει κινηματική και κοινοβουλευτική παρουσία στους αγώνες της επόμενης μέρας», αναφέρουν πηγές από την Πατησίων.

Υπενθυμίζεται πως ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης από τις αρχές Ιουνίου έχει περιοδεύσει μαζί με στελέχη της Νέας Αριστεράς στον Νέο Κόσμο, το Αιγάλεω και το Χαϊδάρι, ενώ περιόδευσε στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα και τον Βόλο.

Κεντρική θέση στην εξωστρεφή δράση της Νέας Αριστεράς αποτέλεσε η εκδήλωση στο Πάρκο Ελευθερίας στις 9 Ιουνίου. Λίγες ημέρες νωρίτερα στις 4 Ιουνίου διοργανώθηκε στον Πειραιά εκδήλωση για τον Γρηγόρη Λαμπράκη, ενώ ακολούθησε (11/6) έλαβε χώρα εκδήλωση για την ενέργεια και το περιβάλλον στην Πλατεία Αυδή.

Για το επόμενο διάστημα έχουν προγραμματιστεί πλήθος δραστηριοτήτων του Γαβριήλ Σακελλαρίδη, συμπεριλαμβάνοντας συναντήσεις που αφορούν την εργασία. Συγκεκριμένα αύριο, Πέμπτη (25/6), ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς θα συναντήσει εργαζόμενους στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ το Σάββατο θα περιοδεύσει στη Νέα Ιωνία. Τη Δευτέρα θα συναντήσει την διοίκηση της ΟΙΕΛΕ και την Τρίτη θα επισκεφθεί χώρους δουλειάς στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, όπου θα έχει και συναντήσεις με σωματεία εργαζομένων. Παράλληλα προγραμματίζεται περιοδεία του στο Χαλάνδρι για τις επόμενες ημέρες.