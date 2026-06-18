«Η Νέα Αριστερά συνεχίζει και επανεκκινεί » τόνισε σε συνέντευξή του στη Ναυτεμπορική TV ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Στη Ναυτεμπορική TV και στη δημοσιογράφο Μάγκυ Δούση μίλησε σήμερα ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης υπογράμμισε ότι « η Νέα Αριστερά συνεχίζει και επανεκκινεί », σημειώνοντας ότι αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια να αποκτήσει το κόμμα διακριτό πολιτικό στίγμα, να αποσαφηνίσει την πολιτική του ταυτότητα και να καθορίσει τις προτεραιότητές του.

Ανέφερε ότι στη Νέα Αριστερά παραμένουν χιλιάδες μέλη σε ολόκληρη την Ελλάδα, τα οποία επιχειρούν να πιάσουν ξανά το νήμα από την αρχή. «Στόχος είναι, μέσα στη σημερινή συνθήκη πολιτικής ρευστότητας, τόσο μετά την αποχώρηση των βουλευτών όσο και συνολικά στον χώρο της Αριστεράς, να δημιουργηθούν οι όροι για διάλογο, κοινή δράση και, όπου αυτό καταστεί δυνατό, κοινή πολιτική έκφραση στις επόμενες εκλογές. Θέλουμε να δοθεί μια πραγματική επιλογή στους αριστερούς πολίτες, όταν και όποτε γίνουν εκλογές», τόνισε.

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς υπογράμμισε ότι η Αριστερά δεν μπορεί να λειτουργεί ως ένας περίκλειστος πολιτικός χώρος με κλειστά σύνορα. Όπως είπε, σε όλη την πολιτική του διαδρομή ο βασικός προσανατολισμός ήταν η οικοδόμηση πραγματικών και ουσιαστικών πολιτικών συμμαχιών, στη βάση προγραμματικών συμφωνιών, αλλά και μιας ευρύτερης ιδεολογικής και στρατηγικής σύγκλισης .

Όπως σημείωσε: «Η ανάγκη αυτή προκύπτει και από την αμηχανία με την οποία μεγάλος αριθμός αριστερών πολιτών παρακολουθεί τις διαρκείς ανακατατάξεις και τις διασπάσεις στον χώρο. Η Νέα Αριστερά, τόνισε, θέλει να δώσει ξανά νόημα στην ψήφο αυτών των ανθρώπων».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ξεκαθάρισε ότι η προσπάθεια δεν περιορίζεται σε μια γενική διακήρυξη προθέσεων, καθώς έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις και κοινές δράσεις με κόμματα και δυνάμεις του χώρου της πολιτικής Οικολογίας. Η Αριστερά και η Οικολογία είναι δύο αυτόνομοι πολιτικοί χώροι, οι οποίοι όμως έχουν πολλές κοινές θέσεις, ιδιαίτερα απέναντι στις προκλήσεις της σημερινής περιόδου.

Προανήγγειλε την ανάληψη συγκεκριμένων πολιτικών πρωτοβουλιών γύρω από έξι ή επτά κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας του 2026. Μεταξύ αυτών ανέφερε την ακρίβεια, τη στέγαση, την ενεργειακή κρίση, τον πόλεμο και την ειρήνη, καθώς και τη δημοκρατία και πρόσθεσε: «Πάνω σε αυτά τα ζητήματα, η Νέα Αριστερά θα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις ως βάση για συζήτηση. Στη συνέχεια, κάθε πολιτικό κόμμα και κάθε πολιτική οργάνωση θα κληθεί να αποφασίσει αν επιθυμεί να συμμετάσχει».

Ερωτηθείς αν σκοπεύει να αναλάβει την πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου προγραμματικού χάρτη, στον οποίο οι δυνάμεις θα μπορούν να καταθέσουν συμφωνίες, προσθήκες και διαφωνίες, απάντησε: «Αυτό ακριβώς σκοπεύουμε να κάνουμε».

«Η Νέα Αριστερά διέθετε μια πολύ αξιόμαχη, ικανή και δυνατή Κοινοβουλευτική Ομάδα, η οποία μπορούσε να δίνει συγκροτημένα τη μάχη από την πλευρά της Αριστεράς μέσα στη Βουλή», και πρόσθεσε ότι « η απώλεια αυτής της δυνατότητας είναι, κατά τον ίδιο, ιδιαίτερα σοβαρή σε μια περίοδο κατά την οποία ανοίγει η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, μία από τις σημαντικότερες κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Δεν έχουμε πλέον αυτή τη δυνατότητα. Και αυτό είναι, κατά την άποψή μου, τεράστιο σφάλμα. Θα μπορούσα να πω ότι είναι και εξοργιστικό », ανέφερε.

«Η πολιτική χρειάζεται συγκρούσεις. Χρειάζεται ρήξεις. Όχι για τη χαρά της σύγκρουσης και της ρήξης, αλλά επειδή η πολιτική σημαίνει ότι εκπροσωπείς τα συμφέροντα των εργαζομένων και των ανθρώπων που αγωνίζονται καθημερινά να τα βγάλουν πέρα», τόνισε σε άλλο σημείο και πρόσθεσε ότι «για να υπερασπιστεί κανείς αυτά τα συμφέροντα πρέπει αναγκαστικά να συγκρουστεί με άλλα, αντίθετα συμφέροντα. Αυτή την πολιτική επιλογή δεν κάνει η ΕΛ.ΑΣ. μέσα από τις μέχρι τώρα διακηρύξεις και δημόσιες τοποθετήσεις της ».

Γι’ αυτό, όπως κατέληξε, δεν θεωρεί ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα θα αποδειχθεί πολιτικά αποτελεσματικό, όπως δεν αποδείχθηκε αποτελεσματικός και ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνομιλιών με συγκεκριμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σημείωσε ότι υπάρχουν «μεγάλες, προφανώς πολύ μεγάλες δυσκολίες» . Τόνισε, όμως, ότι στον ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθούν να υπάρχουν χιλιάδες αριστεροί και αριστερές που συμμερίζονται αυτή την αμηχανία και δεν καλύπτονται από τις γενικόλογες πολιτικές διακηρύξεις της ΕΛ.ΑΣ. «Νιώθουμε την ανάγκη να συμπορευτούμε με αυτούς τους χιλιάδες συντρόφους και συντρόφισσες από την Αριστερά, από όλα τα κόμματα», κατέληξε.