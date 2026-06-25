«Οι μετανάστες δεν είναι εχθροί μας. Στηρίζουν την οικονομία, εμπλουτίζουν την κοινωνία μας και μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική και κοινωνική ευημερία|, σημειώνει η Νέα Αριστερά.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη συγκαταλέγεται στις κυβερνήσεις που πιέζουν για τη δημιουργία σε τρίτες χώρες των λεγόμενων «κέντρων επιστροφής» μεταναστών. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, η Ρουάντα και το Ουζμπεκιστάν εξετάζονται ως πιθανοί τόποι εγκατάστασης αυτών των κέντρων», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Επί της ουσίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί και η κυβέρνηση της χώρας μας, σχεδιάζουν τη μεταφορά ανθρώπων σε φυλακές που θα βρίσκονται σε άσχετες με τους ίδιους χώρες, κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου, όπου θα αναμένουν την απέλασή τους μακριά από κάθε ουσιαστικό έλεγχο και προστασία.

Τέτοιου είδους σχέδια έχουν κριθεί στο παρελθόν παράνομα. Το σχέδιο της Βρετανίας για τη Ρουάντα απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, εξαιτίας των σοβαρών ελλείψεων του συστήματος ασύλου και του κινδύνου επαναπροώθησης. Τα κέντρα της Ιταλίας στην Αλβανία προσέκρουσαν επανειλημμένα στα δικαστήρια, ενώ πρόσφατη γνωμοδότηση της Γενικής Εισαγγελέως του Δικαστηρίου της ΕΕ υπογράμμισε ότι η μεταφορά εγκαταστάσεων εκτός ευρωπαϊκού εδάφους δεν απαλλάσσει κανένα κράτος από τις υποχρεώσεις του βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου», σημειώνει η Πατησίων και προσθέτει:

«Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει παραδεχτεί πως συναινεί σε αυτήν την απάνθρωπη πρακτική, καθώς έχει χαρακτηρίσει τα κέντρα αυτά ως χαρακτήρισε αυτή την πολιτική «άλλο ένα όπλο στη φαρέτρα μας». Μπροστά στις διαρροές που εμφανίζει προς τα ακροδεξιά κόμματα, ο πρωθυπουργός δεν διστάζει να υιοθετήσει τις πιο απάνθρωπες και ρατσιστικές πρακτικές προς άγραν ψήφων.

Παρά τη νομική και πολιτική αποτυχία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιμένει. Την ώρα που ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Πέδρο Σάντσεθ έχουν απορρίψει δημόσια τα κέντρα αυτά ως αναποτελεσματικά, δαπανηρά και ξένα προς τις ευρωπαϊκές αρχές, η ελληνική κυβέρνηση, αντίθετα, διεκδικεί θέση στην πρώτη γραμμή της πιο σκληρής ευρωπαϊκής αντιμεταναστευτικής πολιτικής.

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Η Νέα Αριστερά ζητά τη δημιουργία εδώ και τώρα ασφαλών και νόμιμων οδών μετανάστευσης και ασύλου, όπως επίσης και τη νομιμοποίηση των μεταναστών που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα ώστε να έχουν πλήρη δικαιώματα και να ενταχθούν αρμονικά στον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό της χώρας. Οι μετανάστες δεν είναι εχθροί μας. Στηρίζουν την οικονομία, εμπλουτίζουν την κοινωνία μας και μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική και κοινωνική ευημερία.

Κανένας άνθρωπος δεν είναι λαθραίος!».