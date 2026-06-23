Αντί η κυβέρνηση να δώσει τη δυνατότητα σε νέους και νέες να σπουδάσουν την νομική επιστήμη σε δημόσιο, δωρεάν και ποιοτικό πανεπιστήμιο, τούς στέλνει εν έτει 2026 σαν «πελατεία» σε πανάκριβα ιδιωτικά πανεπιστήμια, σχολιάζει η Νέα Αριστερά.

«Νέα Νομική Σχολή - και μάλιστα ιδιωτική - πρόκειται να λειτουργήσει στη χώρα μας από τον Οκτώβριο», σχολιάζει η Νέα Αριστερά κατηγορώντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη για ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Όπως σημειώνει η Νέα Αριστερά, «η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης έδωσε σχετική πιστοποίηση στο ιδιωτικό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York. Η πέμπτη σχολή νομικής στην Ελλάδα θα λειτουργεί παράλληλα με τις σχολές τριών δημόσιων πανεπιστημίων (ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Δημοκρίτειο) και την ιδιωτική του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν πως θα δοθεί άδεια να λειτουργήσει και τρίτη ιδιωτική σχολή Νομικής από το παράρτημα του πανεπιστημίου Keele».

Η Νέα Αριστερά σημειώνει στην ανακοίνωσή της πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 2019 ανέτρεψε την απόφαση για δημιουργία Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με το επιχείρημα των υπάρχει «παραγωγή» υπερβολικού αριθμού δικηγόρων για τα δεδομένα της χώρας μας. Αντί η κυβέρνηση να δώσει τη δυνατότητα σε νέους και νέες να σπουδάσουν την νομική επιστήμη σε δημόσιο, δωρεάν και ποιοτικό πανεπιστήμιο, τούς στέλνει εν έτει 2026 σαν «πελατεία» σε πανάκριβα ιδιωτικά πανεπιστήμια» σχολιάζει σχετικά.

Στην ίδια ανακοίνωση η Νέα Αριστερά επισημαίνει πως «όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η κυβέρνηση σκοπεύει να προχωρήσει στην αντιδραστική αναθεώρηση του Άρθρου 16 του Συντάγματος, που έχει ήδη καταπατήσει ψηφίζοντας το νόμο που επιτρέπει να ιδρύονται ιδιωτικά πανεπιστήμια».

Καταλήγει λέγοντας πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποδεικνύει κάθε μέρα και με μεγαλύτερη σαφήνεια πως αποτελεί τον πρόθυμο υπηρέτη των ιδιωτικών συμφερόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».