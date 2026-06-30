Η πραγματική ανασφάλεια προέρχεται από την πολιτική της Δεξιάς, τονίζει ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς.

«Χωρίς τους μετανάστες το πιο πιθανο θα ήταν ότι σήμερα θα είχαμε αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Να μην συζητήσουμε για το ασφαλιστικό και το δημογραφικό», αναφέρει σε ανάρτησή του ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θεωρεί ότι στοχοποιώντας τους μετανάστες και υιοθετώντας μια πολιτική στα πρότυπα Τραμπ, θα στρέψει αλλού την προσοχή της κοινωνίας από την ακρίβεια, την φορολογική αδικία, την διάλυση του ΕΣΥ και την γενικευμένη ανασφάλεια. Δεν πατάμε τις μπανανόφλουδες τους», συνεχίζει.

«Η πραγματική ανασφάλεια προέρχεται από την πολιτική της Δεξιάς. Αυτήν πρέπει να ανατρέψουμε», καταλήγει ο Γ. Σακελλαρίδης.

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