«Εγώ, παρά τα αντιθέτως λεγόμενα από το Μέγαρο Μαξίμου, δεν έχω καμία συμφωνία με το ΠΑΣΟΚ, ούτε με κάποιο άλλο κόμμα», είπε η Θεοδώρα Τζάκρη.

Ευθεία επίθεση κατά του Στέφανου Κασσελάκη εξαπέλυσε η Θεοδώρα Τζάκρη στον απόηχο της παραίτησής της – και όχι αποπομπής όπως η ίδια ξεκαθάρισε. Η ανεξάρτητη βουλευτής Πέλλας είπε ότι ο πρόεδρος των «Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο» «ξέπλυνε» τον Άδωνη Γεωργιάδη, έναν «ακροδεξιό ολετήρα του ΕΣΥ που ξεφτιλίζει γιατρούς ως Παττακός» και κατήγγειλε δεξιά απόκλιση του κόμματος. Έκανε λόγο για «ξεφτιλίκια», σημειώνοντας ότι έδωσε συνολικά 13 ευκαιρίες στο κόμμα. Τέλος αναφορικά με τα σενάρια που τη θέλουν να μετακομίζει στο ΠΑΣΟΚ, είπε πως δεν υπάρχει καμία συμφωνία.

«Το κόμμα μετατοπίστηκε από την Αριστερά στη Δεξιά»

«Εγώ με μια μόνο δήλωσή μου, όπως μου υπαγόρευσε η συνείδησή μου, αποχώρησα από τους Δημοκράτες όταν μετατοπίστηκαν από τον βόρειο πόλο στο νότιο πόλο του πολιτικού φάσματος. Εννοώ αριστερά, δεξιά. Εμείς ιδρυθήκαμε από αριστερούς και σοσιαλιστές και με μια δήλωση του προέδρου μετατοπιστήκαμε στο φιλελεύθερο κέντρο χωρίς καμία συλλογική απόφαση, το ίδιο - για φιλελεύθερο κέντρο - λέει ότι είναι ο Μητσοτάκης», είπε αρχικά η Θεοδώρα Τζάκρη στο OPEN.

«Δεν με παραίτησε ο Κασσελάκης, σιγά μην με απόλυσε»

«Εγώ εκλέγομαι από 26 ετών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αρχικά αρχή και από το 2004 ως βουλευτής και πρωτεύω για έναν συγκεκριμένο λόγο γιατί και πριν και σήμερα και μέχρι να ολοκληρώσω την καριέρα μου όποτε το αποφασίσει ο λαός είμαι με πάθος τοποθετημένη υπέρ των αρχών του πατριωτικού σοσιαλισμού. Αυτό σημαίνει ότι μάχομαι για την πατρίδα και το λαϊκό συμφέρον. Ακούω για γάμους και διαζύγια. Δεν υπάρχουν γάμοι και διαζύγια αλλά συμπορεύσεις στη βάση προγραμμάτων. Όταν παύει να υπάρχει το υπόβαθρο αυτό, τότε η συμπόρευση τελειώνει. Το ομολογεί μόνος του ότι πάει δεξιά, δεν ξέρω αν θα συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη, ας κάνει ό,τι θέλει» είπε, επίσης, η Θεοδώρα Τζάκρη.

Επιμένοντας στα περί αποχώρησης και όχι αποπομπής από τους Δημοκράτες, η κυρία Τζάκρη είπε ότι «μου είπε ότι με παραίτησε, σιγά μην με απέλυσε. Αν θέλει να παριστάνει τον εργοδότη ας το κάνει στους ανθρώπους με τους οποίους έχει υπαλληλική σχέση».

«Το εγχείρημα ήταν βιώσιμο μέχρι πέρυσι»

«Το εγχείρημα αυτό ήταν βιώσιμο μέχρι πέρυσι, όταν υπογείως άρχισε να υπάρχει αλληλουχία προσωπικών εμπνεύσεων του κ. Κασσελάκη χωρίς καμία συλλογική νομιμοποίηση. Στην αρχή μιλούσε για σύμπλευση με την καλή δεξιά του Δένδια και όταν του ζητήθηκε να συγκληθεί το Εθνικό Συμβούλιο ανέστειλε επί 3μηνο τη λειτουργία του κόμματος μέχρι να δούμε αν θα συνεχιστεί ή όχι. Στη συνέχεια κατήργησε καταστατικό, ιδρυτική διακήρυξη, εκλεγμένα όργανα για να κάνει το εγχείρημα πιο προσωποπαγές. Είπε ότι οι Ευρωπαίοι έπρεπε να βομβαρδίσουν το Ιράν και μετά άλλαξε το όνομα του κόμματος. Στη συνέχεια αποφασίστηκε, ως τελευταία πράξη να σώσουμε ό,τι σώζεται, να διαφυλαχθεί ο αντιδεξιός χαρακτήρας του εγχειρήματος. Είπε και ο ίδιος ότι «όμορος χώρος είναι το ΠΑΣΟΚ» και θα μπορούσε να συγκλίνει. Αυτά δεν τα φαντάστηκα, τα είπε ο ίδιος. Ενώ τα είχαμε συμφωνήσει αυτά, ξυπνήσαμε ξαφνικά και είδαμε τους εναγκαλισμούς και τα σταυρωτά φιλήματα με τον Γεωργιάδη. Δεν γίνεται να ξεπλένεται ένας ακροδεξιός ολετήρας του συστήματος Υγείας, που ξεφτίλιζε γιατρούς ως Παττακός. Αυτό δεν δικαιολογείται ούτε από λόγους πολιτικού πολιτισμού ή αφέλειας, αυτό είναι επίδειξη πονηρίας. Αν θέλουν οι πολίτες να μείνουν μαζί τους, χάρισμά τους», συνέχισε.

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«Εξάντλησα κάθε σταγόνα υπομονής»

«Κάποιοι πήραν θέση υπέρ της αδικίας κατά του Κασσελάκη, όταν έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν αυτός νόμιζε ότι οι πολίτες τού έδωσαν τη δυνατότητα να παριστάνει τον Μεσσία ή να έχει φαν κλαμπ, οδήγησαν στα ξεφτιλίκια τα σημερινά.

Λέει ότι δεν σεβάστηκα το κόμμα. Αυτές οι δηλώσεις ότι δεν σεβάστηκα το κόμμα είναι ενδεικτικές του ήθους και της αγνωμοσύνης του. Εγώ, να σας πω, έμεινα για να διαφυλάξουμε τον αντιδεξιό και δημοκρατικό χαρακτήρα του εγχειρήματος. Μαζί με άλλους. Εξάντλησα κάθε σταγόνα υπομονής, δεν πετώ ούτε ένα λεπτό της δουλειάς που έκανα σε όλη την Ελλάδα για να στηθεί αυτό το κόμμα. Έδωσα 13 ευκαιρίες που πετάχτηκαν στον κάλαθο των αχρήστων», πρόσθεσε.

«Δεν έχω καμία συμφωνία με το ΠΑΣΟΚ»

Στην ερώτηση, τέλος, αν θα πάει στο ΠΑΣΟΚ, η κυρία Τζάκρη απάντησε «εγώ, παρά τα αντιθέτως λεγόμενα από το Μέγαρο Μαξίμου, δεν έχω καμία συμφωνία με το ΠΑΣΟΚ, ούτε με κάποιο άλλο κόμμα. Η προσπάθειά μου ήταν να συγκλίνουν οι δύο χώροι συντεταγμένα. Αυτό που θα συμβεί στο μέλλον θα το πούμε όταν γίνει. Δεν θα κάνω την επισπεύδουσα. Εγώ είμαι άνθρωπος της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Παγίως πιστεύω ότι θα πρέπει τα κόμματα αυτά να συγκλίνουν στη βάση μιας κυβέρνησης «ειδικού σκοπού» από αυτούς που θέλουν και αποτελούν κυβερνητικά κόμματα, γιατί κάποια άλλα είναι μόνο κόμματα διαμαρτυρίας».

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