«Ο ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε να μειωθούν οι ποινές στα εγκλήματα τρομοκρατίας, κατήργησε τις φυλακές τύπου Γ, έδωσε τη δυνατότητα να παίρνει άδεια ο αρχιτρομοκράτης Κουφοντίνας», είπε ο Θάνος Πλεύρης.

Υπεραμύνθηκε ο Θάνος Πλεύρης τις προκλητικές δηλώσεις του Κωνσταντίνου Κυρανάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα και της Αριστεράς γενικότερα, με φόντο την τριπλή επίθεση στα σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη και τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.

«Ο κ. Κυρανάκης δεν έριξε κανένα λάδι στη φωτιά, είπε μια πραγματικότητα και η πραγματικότητα αποτυπώνεται. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια αριστερή τρομοκρατία που στοχοποιεί», σχολίασε αρχικά ο Θάνος Πλεύρης στο MEGA.

«Το 2015-‘19 ο ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε τον ποινικό κώδικα, η μεταφορά εκρηκτικών μηχανισμών να γίνει από κακούργημα πλημμέλημα. Αυτοί που προχθές μετέφεραν τα γκαζάκια εάν είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν πλημμέλημα εάν τους έβρισκε η αστυνομία. Εμείς το επαναφέραμε σε κακούργημα», συνέχισε.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε να μειωθούν οι ποινές στα εγκλήματα τρομοκρατίας, κατήργησε τις φυλακές τύπου Γ, έδωσε τη δυνατότητα να παίρνει άδεια ο αρχιτρομοκράτης Κουφοντίνας και η νεολαία του πήγαινε μπροστά με πανό ‘Γεννήθηκα 17Ν’», πρόσθεσε.

«Χυδαιότητες οι δηλώσεις Κωνσταντοπούλου»

Στη συνέχεια χαρακτήρισε χυδαιότητες της δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, λέγοντας πως «είναι πολιτικός οχετός, αυτό που είπε μας κάνει πραγματικά να εξοργιζόμαστε».

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«Η ΝΔ ήταν πάντα ξεκάθαρη, ότι όταν υπάρχει βία είναι καταδικαστέα. Άλλοι κάνουν επιλογή τη βία. Είμαστε θύματα πόλωσης, όταν λένε ότι είμαστε εγκληματική οργάνωση, ότι ήμασταν δολοφόνοι για τα Τέμπη, ότι είμαστε κόμμα παιδεραστών και παιδοβιαστών. Επενδύουν στον τοξικό λόγο για να κάνουν αντιπολίτευση και υπάρχει μία πολιτική ανοχή με τη ρητορική που αναπτύσσουν και μερικές φορές τη συμπάθεια που δείχνουν», συμπλήρωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

«Είχαν ως στόχο άτομα που ήταν απλώς ψηφοφόροι της ΝΔ, ένας πρώην βουλευτής, ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής και μία υποψήφια βουλευτή. Έχουμε μια στοχοποίηση που λέει ‘και απλός ψηφοφόρος της ΝΔ να είσαι, για μένα είσαι ταξικός αντίπαλος, εχθρός και θα σε στοχοποιήσω».

«Ευελπιστώ ότι δεν θα υλοποιηθεί το κόμμα Σαμαρά»

Τέλος, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, με τον Θάνο Πλεύρη να σημειώνει: «Ευελπιστώ ότι δεν θα υλοποιηθεί. Εμείς πρώτοι, οι δεξιοί της ΝΔ, θα πρέπει να πείσουμε τους ψηφοφόρους μας ότι η παράταξη εκπροσωπείται από τη ΝΔ. Ελπίζω ο πρώην πρωθυπουργός θα αξιολογήσει τα πάντα. Τον εκτιμώ, θεωρώ ότι ήταν καλός πρωθυπουργός, ελπίζω όμως ότι δεν θα κάνει το επόμενο βήμα».

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