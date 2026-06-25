Έντονες διαμαρτυρίες από πολίτες και παραγωγούς άκουσαν στο Άργος οι Θάνος Πλεύρης και Γιάννης Ανδριανός.

Δεν πήγε καλά η χθεσινή επίσκεψη του Θάνου Πλεύρη και του Γιάννη Ανδριανού σε λαϊκή αγορά του Άργους. Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν αντιμέτωποι με έντονες διαμαρτυρίες πολιτών και παραγωγών.

«Τώρα μας θυμηθήκατε που είναι εκλογές, το πετρέλαιο έχει φτάσει 2 ευρώ. Δεν μας έχετε υποστηρίξει πουθενά, μας έχετε βγάλει το λάδι. Συγγνώμη, κύριε Ανδριανέ, φτάνει. Δεν κάνετε τίποτα. Μας καταστρέψατε. Σαράντα σκάνδαλα, όχι ένα. Ντροπή σας», ακούγεται να λέει σε βίντεο που συνοδεύει το ρεπορτάζ του τοπικού μέσου, ένας από τους παραγωγούς στα δύο μέλη της κυβέρνησης.

Ένας άλλος, δίπλα του, έδιωξε το κυβερνητικό κλιμάκιο. «Σηκωθείτε φύγετε να κάνω τη δουλειά μου. Φύγετε από εδώ, να δουλέψουμε», τους είπε.

{https://www.youtube.com/watch?v=R8oE-VlEnPo}

Μ. Καλ.