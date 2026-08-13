Παίζει σκληρό παιχνίδι με τη φωτιά του μεταναστευτικού και μένει στο απυρόβλητο. Ούτε οι κεντρώοι της ΝΔ αντιδρούν ούτε τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης εναντιώνονται.

Τη μια δηλώνει θαυμαστής του Τραμπ για την πολιτική του στο μεταναστευτικό και η συνέντευξή του (στο ακροδεξιό Breitbart) αναδημοσιεύεται από τον Αμερικανό πρόεδρο. Την άλλη αποκαλύπτεται (στην Καθημερινή) ότι πρωταγωνιστεί στην προσπάθεια πέντε χωρών της ΕΕ (Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Δανία, Ελλάδα) για να δημιουργηθεί κέντρο προσωρινής διαμονής μεταναστών των οποίων έχει απορριφθεί η αίτηση ασύλου στην Ουγκάντα. Και μάλιστα η λειτουργία του να συμπέσει με την ελληνική προεδρία της ΕΕ που ξεκινά τον Ιούλιο του 2027.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης παίζει σκληρό παιχνίδι με τη φωτιά του μεταναστευτικού και μένει στο απυρόβλητο. Ούτε οι κεντρώοι της ΝΔ αντιδρούν ούτε τα μεγάλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης εναντιώνονται. Το πιθανότερο είναι να ενοχλούνται περισσότερο τα κόμματα δεξιότερα της ΝΔ που τους παίρνει τη μπουκιά από το στόμα...

Β.Σκ.