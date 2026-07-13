«Η τρομοκρατία στο 80% στη Μεταπολίτευσης προέρχεται από την άκρα Αριστερά. Το πρότυπο είναι η 17 Νοέμβρη», είπε ο Θάνος Πλεύρης.

Με ιδιαίτερη έντονη γλώσσα καταδίκασε ο Θάνος Πλεύρης τα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου στο σπίτι και στο γραφείο της Σέβης Βολουδάκη, με φόντο την τριπλή επίθεση σε στελέχη της ΝΔ, μία εκ των οποίων προκάλεσε τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

«Να μιλήσω γι’ αυτή την προκλητική επίθεση απ’ αυτά τα αληταριά στα Χανιά. Είναι γνωστή η ιστορία της Σέβης, έχει χάσει τον σύζυγό της και μεγαλώνει τρία παιδιά μόνη της. Αυτοί οι αλήτες, αυτά τα καθάρματα πηγαίνουν σε αυτή τη γυναίκα. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι αναρχικοί εγκληματίες, στην πραγματικότητα είναι κάποιες προσωπικότητες που είναι χέστες και κότες. Με κορωνίδα τον Κουφοντίνα. Έκανε απεργία πείνας και μόλις είδε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει πίσω, σαν κοτούλα σταμάτησε. Τέτοιοι είναι αυτοί οι τύποι. Δεν τους φοβόμαστε. Είναι κάτι άχρηστα υποκείμενα, συνήθως βάρη στις οικογένειές τους, αποτυχημένοι στη ζωή τους και ψάχνουν να βρουν ότι τους φταίει η κοινωνία. Πάνε και επιτίθενται σε μια γυναίκα, πάνε και επιτίθενται στην Αφροτίδη τη Νέστορα και σκότωσαν τη μητέρα της. Τέτοιοι είναι αυτοί οι τύποι, θα τους ξεσκίσουμε. Η τρομοκρατία στο 80% στη Μεταπολίτευσης προέρχεται από την άκρα Αριστερά. Το πρότυπο είναι η 17 Νοέμβρη», είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η πρόοδος της τεχνολογίας επέτρεψε τη συλλογή νέων στοιχείων για τη Marfin

Αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις στην υπόθεση της Marfin, ο υπουργός τόνισε ότι πρόκειται για μία από τις δυσκολότερες υποθέσεις που κλήθηκαν να διαχειριστούν οι Αρχές. Όπως είπε, η πρόοδος της τεχνολογίας επέτρεψε τη συλλογή και αξιολόγηση νέων στοιχείων, τα οποία πλέον θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για όλους τους εμπλεκόμενους.

Ο κ. Πλεύρης σημείωσε ακόμη ότι, κατά την άποψή του, όποιος εκτοξεύει μολότοφ σε κλειστό χώρο όπου βρίσκονται άνθρωποι ενεργεί με ενδεχόμενο δόλο, καθώς αποδέχεται το ενδεχόμενο να προκληθεί θάνατος.

Ανακλήσεις ασύλου και κέντρα επιστροφών

Σύμφωνα με τον υπουργό, στις δομές φιλοξενίας βρίσκονται σήμερα περίπου 15.000 αιτούντες άσυλο, ενώ συνολικά εκκρεμούν 25.000 έως 27.000 αιτήσεις.

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Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες ανάκλησης καθεστώτος ασύλου σε περιπτώσεις όπου οι λόγοι προστασίας έχουν εκλείψει, με χαρακτηριστικό παράδειγμα πολίτες της Συρίας, μετά τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα.

Τέλος, αποκάλυψε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με ευρωπαϊκές χώρες για τη δημιουργία κέντρων επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι εντός του 2026 θα έχει επιτευχθεί συμφωνία με τρίτη χώρα και ότι οι δομές θα μπορούσαν να τεθούν σε λειτουργία από το 2027.

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