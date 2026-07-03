Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε σε πανό που δεν έχει καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που είχε κάνει στο παρελθόν και η Ντόρα Μπακογιάννη.

Ένα fake news που είχε αναφέρει πρώτη η ΕΡΤ και στη συνέχεια η Ντόρα Μπακογιάννη, το 2021 και το οποίο διαψεύστηκε επισήμως από τη Δημόσια Τηλεόραση, ανέφερε ο Θάνος Πλεύρης στο Mega, στην προσπάθειά του να βάλει τον Αλέξη Τσίπρα στο «κάδρο» για την τριπλή επίθεση στα σπίτια στελεχών της ΝΔ που καταδικάστηκε απ’ όλα τα κόμματα.

«Ακούσατε τον Αλέξη Τσίπρα να λέει: Κακώς η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ πήγαινε στις πορείες «Γεννήθηκα 17 Νοέμβρη» για να διαδηλώσει υπέρ του Κουφοντίνα;», δήλωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, αναφερόμενος στο πανό της «Συνέλευσης Αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Δ. Κουφοντίνα» με το οποίο έκανε πορεία για τη στήριξη του, τότε, απεργού πείνας που ζητούσε την εφαρμογή του νόμου της ΝΔ.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 05:33'' του βίντεο:

{https://youtu.be/o9_N6ZVz7go?si=1lh2lzSczNPUrtbr&t=333}

Η Ντόρα Μπακογιάννη και η «συγγνώμη» της ΕΡΤ

Το εν λόγω πανό είχε χρεωθεί αρχικά από την ΕΡΤ στη Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ - κάτι για το οποίο ζήτησε συγγνώμη και στη συνέχεια από την Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία σε άρθρο της στα «Νέα» είχε αναφέρει: «Σας κατηγορώ, γιατί με τις φασιστικές σας δηλώσεις προσβάλατε νεκρούς! Σας κατηγορώ, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί επιτρέψατε στη Νεολαία σας να στοιχηθεί πίσω από το πανό «Γεννήθηκα 17 Νοέμβρη», ταΐζοντας έτσι το τέρας του διχασμού για πολιτικό όφελος».

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{https://www.youtube.com/watch?v=4J5m_P5AfNY}

Η ανακοίνωση διάψευσης του ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εκδώσει, τότε, επιθετική ανακοίνωση, με την οποία κατήγγειλε την ΕΡΤ, χαρακτηρίζοντας τον Δημήτρη Κουφοντίνα ως «τρομοκράτη»: «Κάθε μέρα που περνάει ο κ. Ζούλας, ο κ. Καφαράκης και ο κ. Τρουπής καταγράφουν νέο ρεκόρ αθλιότητας και χυδαίας γκεμπελικής προπαγάνδας. Σήμερα στο δελτίο ειδήσεων της δημόσιας τηλεόρασης χρέωσαν στη Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ το γνωστό πανό υπέρ του τρομοκράτη Κουφοντίνα. Τα βγάζουν τα λεφτά τους σε ξεφτίλα και με το παραπάνω, δεν την πήραν τσάμπα την αύξηση από τον κ. Μητσοτάκη».

{https://www.facebook.com/syrizaofficial/posts/pfbid0L2VMugdxSWsDNH64KYawQHFDwidqVLvsuWCXLakvCZ9pp5kvJcFTbvhYNxySLZ1sl}

Για την ιστορία, η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ στήριζε, τότε, το αίτημα του Δημήτρη Κουφοντίνα για τη μη μεταγωγή του στις φυλακές Δομοκού, με πανό που έλεγε: «Η Δημοκρατία δεν εκδικείται. Να μην θρηνήσουμε νεκρό απεργό πείνας», χωρίς να στοιχηθεί πίσω από το πανό «Γεννήθηκα 17 Νοέμβρη» και χωρίς σε καμία περίπτωση να σταθεί στο πλευρό του για τα όσα είχε καταδικαστεί.

{https://www.facebook.com/sotalex/posts/pfbid02ZVtQQYsFVfQ8sDdPjsgUW6e7iJJUb8YBue3e8b1UuSZ2sPP85sErzk1D1JEwqzY6l}

Μ. Καλ.