«Από το ελικόπτερο είχε μείνει ένα κομμάτι από το φτερό και τη μηχανή» δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σίφνο.

Δύο άνδρες και μία γυναίκα είναι οι νεκροί από το δυστύχημα που σημειώθηκε στη Σίφνο το απόγευμα της Δευτέρας, όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη λίγο πριν την προσγείωσή του στο ελικοδρόμιο στην περιοχή Θόλος.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες στο ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου BELL206 της εταιρείας Bellavia, που λειτουργούσε σαν αεροταξί, επέβαιναν ο Έλληνας χειριστής και ένα ζευγάρι βρετανικής καταγωγής, που φαίνεται να είχε έρθει στην Ελλάδα για μήνα του μέλιτος. Το ελικόπτερο που συνετρίβη, είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο με προορισμό τη Σίφνο.

Ο χειριστής του ελικοπτέρου και το ζευγάρι των Βρετανών, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο του νησιού, Εμανουήλ Φουτουλάκη, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο μόλις λίγα λεπτά μετά τη συντριβή εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι. Οι δύο σοροί εντοπίστηκαν μέσα στην άτρακτο του ελικοπτέρου που είχε μεταμορφωθεί σε άμορφη μάζα και η τρίτη σορός εντοπίστηκε επίσης απανθρακωμένη λίγα μέτρα πιο μακριά. Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από την Αθήνα και λίγο μετά τις 18:00 κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο. Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο, σύμφωνα με μαρτυρία του αντιδημάρχου, για παράξενο και πολύ δυνατό θόρυβο που ακούστηκε λίγο πριν συντριβεί το ιδιωτικό ελικόπτερο.

Αμέσως μετά τη συντριβή προκλήθηκε πυρκαγιά. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντοπίστηκαν οι σοροί των τριών επιβαινόντων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πιλότος του ελικοπτέρου είχε προσληφθεί μόλις δύο μήνες πριν. Άλλος αυτόπτης μάρτυρας, δήλωσε στο ΣΚΑΪ πως το ελικόπτερο άρχισε να στροβιλίζεται με μεγάλη ταχύτητα λίγο πριν συντριβεί.

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Βίντεο ντοκουμέντο

Η ΕΡΤ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντο λίγα λεπτά πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο. Μαρτυρίες ανέφεραν ότι ένας από τους επιβάτες φέρεται να πήδηξε από το ελικόπτερο λίγο πριν συντριβεί. Η σορός του φέρεται να είναι αυτή που εντοπίστηκε απανθρακωμένη λίγα μέτρα πιο μακριά από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου.

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Για μηχανική βλάβη μιλούν οι αυτόπτες μάρτυρες

«Ακούσαμε έναν θόρυβο περίεργο και ακαριαία είδαμε τον καπνό, ήρθαμε κοντά, τραβήξαμε τις μάνικες, ήρθαν και οι πυροσβέστες» λέει στην κάμερα κάτοικος του νησιού.

«Από το ελικόπτερο είχε μείνει ένα κομμάτι από το φτερό και τη μηχανή. Δύο άτομα είναι κάτω μαζί με το ελικόπτερο και εκεί φαίνεται μόνο το σωσίβιο, που είναι κίτρινο...και οι μπουκάλες και από πάνω ακριβώς είναι το τρίτο άτομο, που είναι μαζεμένο ανάσκελα» δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας.

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«Έκανε παράξενο θόρυβο και μετά έπεσε» δήλωσαν μάρτυρες για τη συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο.

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«Αντίκρισα το ένα πτώμα απανθρακωμένο λίγο πιο πέρα ανάσκελα και τα άλλα μία άμορφη μάζα με το ελικόπτερο»

Ο αντιδήμαρχος της Σίφνου, Εμανουήλ Φουτουλάκης, επιβεβαίωσε ότι δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι μέσα στην άτρακτο του ελικοπτέρου ενώ μία ακόμα σορός εντοπίστηκε λίγο πιο μακριά από το σημείο της συντριβής.

«Εγώ δέχτηκα ένα τηλέφωνο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες παρουσίασε μηχανική βλάβη στον αέρα το ελικόπτερο γιατί όσοι ήταν στην περιοχή είπαν ότι έκανε ένα παράξενο, πολύ δυνατό θόρυβο όπως αυτόν που κάνουν τα στρατιωτικά. Και μετά από λίγο έπεσε και πήρε φωτιά και οι 3 επιβαίνοντες που ήταν μέσα τους βρήκαμε απανθρακωμένους, Οι δύο είναι μέσα στην άτρακτο μία άμορφη μάζα και ο άλλος είναι λίγο πιο πέρα ο τρίτος. Είμαι σοκαρισμένος, δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Όταν πήγα αντίκρισα το ένα πτώμα απανθρακωμένο λίγο πιο πέρα ανάσκελα και τα άλλα μία άμορφη μάζα με το ελικόπτερο. Σύμφωνα με περιγραφές των κατοίκων, η συντριβή οφείλεται σε μηχανική βλάβη. Το ελικοδρόμιο λειτουργεί σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές» τόνισε ο αντιδήμαρχος της Σίφνου.

«Έγινε μία γρήγορη επέμβαση και αποφύγαμε να επεκταθεί η φωτιά» πρόσθεσε.

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«Το ελικόπτερο είχε δώσει εκτιμώμενο χρόνο προσγείωσης αλλά δεν πήρε ποτέ τηλέφωνο»

Σύμφωνα με την αντιπρόεδρο ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, Όλγα Τόκη, το ελικόπτερο ήταν αεροταξί της εταιρείας Bellavia, είχε φύγει από πεδίο με προορισμό τη Σίφνο και συνετρίβη λίγο πριν την προσγείωσή του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkrcxemi004x?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Το ελικόπτερο είχε δώσει εκτιμώμενο χρόνο προσγείωσης αλλά δεν πήρε ποτέ τηλέφωνο για να κλείσει το σχέδιο πτήσης. Δεν ενημερώθηκαν οι συνάδελφοι, ξεκίνησε η αναζήτησή του και δυστυχώς το αποτέλεσμα είναι αυτό που διαβάσαμε όλοι» τόνισε. Όπως εξήγησε τα ελικόπτερα δεν παρακολουθούνται μέσω ραντάρ και γι αυτό ο τρόπος «που εμείς οι ελεγκτές γνωρίζουμε αν έχει ολοκληρωθεί η διαδρομή είναι η αναφορά του ίδιου του χειριστή είτε μέσω συχνότητας είτε μέσω του τηλεφώνου. Εφόσον κάποιος δεν μας έχει ενημερώσει, οφείλουμε να το αναζητήσουμε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkrcpokrcix5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πώς έγινε η συντριβή του ελικοπτέρου

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στο ελικοδρόμιο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Στο σημείο μετέβη ομάδα διάσωσης από τη Σύρο με ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος. Σε νεότερη ενημέρωσή της η Πυροσβεστική επιβεβαίωσε ότι «υπάρχουν κάποιοι σοροί» από την συντριβή χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τον αριθμό.

{https://www.facebook.com/watch/?v=1023811020660246}

{https://x.com/kontopeyko15914/status/2089378805349499362}

Στο σημείο της συντριβής ήδη μετέβησαν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα.

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Αμέσως μετά τη συντριβή, το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες. Η συντριβή του ελικοπτέρου έγινε κοντά σε σπίτια χωρίς ωστόσο να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί στους ενοίκους, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες.

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Η ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών

«Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των τριών θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος που έγινε σήμερα, το απόγευμα, στη Σίφνο.

Τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ)».

Το σημείο της πτώσης του ελικοπτέρου στη Σίφνο

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkrdidz3bjgx?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkrbxloqzdx5?integrationId=40599y14juihe6ly}