Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής από την συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο, «υπάρχουν κάποιοι σοροί».

Ένα ελικόπτερο συνετρίβη λίγο μετά τις 6 το απόγευμα στην περιοχή Θόλος στη Σίφνο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική το ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του κοντά στο ελικοδρόμιο. Στο σημείο μεταβαίνει ομάδα διάσωσης από τη Σύρο με ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος. Σε νεότερη ενημέρωσή της η Πυροσβεστική επιβεβαίωσε ότι «υπάρχουν κάποιοι σοροί» από την συντριβή χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τον αριθμό.

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Στο σημείο της συντριβής ήδη μεταβαίνουν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα.

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Αμέσως μετά τη συντριβή, το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες. Η φωτιά έχει σβήσει ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα, στο ελικόπτερο επέβαιναν τρία άτομα τα οποία φέρεται να ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Από αυτούς ο ένας έχει καταλήξει, μετέδωσε ο Alpha.

Η συντριβή του ελικοπτέρου έγινε κοντά σε σπίτια χωρίς ωστόσο να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί στους ενοίκους, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες.

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Το σημείο της πτώσης του ελικοπτέρου στη Σίφνο

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