Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 488,31 εκατ. ευρώ, από 432,79 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση περίπου 12,8%.

Αύξηση πωλήσεων, περαιτέρω διεθνοποίηση και έντονη εξαγοραστική δραστηριότητα χαρακτήρισαν το 2025 για τον όμιλο Ελληνικά Γαλακτοκομεία, ο οποίος έκλεισε τη χρήση με κύκλο εργασιών που πλησίασε τα 750 εκατ. ευρώ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών των Ελληνικών Γαλακτοκομείων αυξήθηκε κατά 14,98%, φθάνοντας τα 749,67 εκατ. ευρώ, από 652,02 εκατ. ευρώ το 2024. Τα μικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 12,69%, στα 157,67 εκατ. ευρώ, αν και το περιθώριο μικτού κέρδους περιορίστηκε στο 21,03% από 21,46%. Το προσαρμοσμένο EBITDA κινήθηκε επίσης ανοδικά, στα 94,65 εκατ. ευρώ έναντι 92,95 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 1,83%.

Τα EBIT μειώθηκαν κατά 10,87%, στα 53,85 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν κατά 15,96%, στα 32,48 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 29,66 εκατ. ευρώ, έναντι 33,56 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας πτώση 11,61%.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 488,31 εκατ. ευρώ, από 432,79 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση περίπου 12,8%.

Κομβικό στοιχείο της αναπτυξιακής στρατηγικής αποτελεί πλέον η παρουσία εκτός Ελλάδας. Σύμφωνα με τη διοίκηση, το 60% τόσο του κύκλου εργασιών όσο και του συνολικού EBITDA προέρχεται πλέον από τις αγορές του εξωτερικού. Στην άνοδο των πωλήσεων συνέβαλαν οι επενδύσεις σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο, ενώ η εξαγορά της ΔΩΔΩΝΗ στο τέλος της χρήσης ενίσχυσε περαιτέρω το μέγεθος του ομίλου.

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Το σημαντικότερο επιχειρηματικό γεγονός του 2025 ήταν η ολοκλήρωση, στις 30 Νοεμβρίου, της εξαγοράς της ΔΩΔΩΝΗ από τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία. Από τη συναλλαγή αναγνωρίστηκαν υπεραξία 47,77 εκατ. ευρώ, αξία σήματος 43,11 εκατ. ευρώ και πελατολόγιο 6,8 εκατ. ευρώ.

Για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς, αλλά και για την κάλυψη γενικών αναγκών, η εταιρεία εξέδωσε στις 4 Νοεμβρίου 2025 νέα ομολογιακά δάνεια συνολικού ύψους 110 εκατ. ευρώ με την Alpha Bank και τη Eurobank. Είχε προηγηθεί τον Οκτώβριο ομολογιακό δάνειο 60 εκατ. ευρώ με την Τράπεζα Πειραιώς, από το οποίο είχαν εκταμιευθεί 25 εκατ. ευρώ.

Η διεύρυνση του ομίλου αποτυπώνεται και στον ισολογισμό. Το συνολικό ενεργητικό εκτινάχθηκε στα 1,122 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, από 850,67 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας αύξηση 31,89%. Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά 30,23%, στα 730,34 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποθέματα ενισχύθηκαν κατά 33,33%, στα 188,45 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία αποδίδει μέρος της αύξησης του ενεργητικού στην ενσωμάτωση του υποομίλου της ΔΩΔΩΝΗ.

Η επέκταση είχε αντίκτυπο και στον δανεισμό. Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, μαζί με τις υποχρεώσεις από μισθώσεις, αυξήθηκαν κατά 38,31%, στα 546,83 εκατ. ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερδιπλασιάστηκαν στα 126,27 εκατ. ευρώ. Η καθαρή θέση, από την άλλη πλευρά, ενισχύθηκε κατά 9,81%, στα 311,02 εκατ. ευρώ.

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά έντονης κινητικότητας και πέραν της συμφωνίας με τη ΔΩΔΩΝΗ. Στην Κύπρο ξεκίνησε η εντατική παραγωγή χαλουμιού στο νέο εργοστάσιο του ομίλου, με το προϊόν να διατίθεται εμπορικά σε χώρες όπου τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία έχουν ήδη παρουσία. Παράλληλα, ιδρύθηκαν νέες εταιρείες στην Ισπανία και την Πολωνία, ενώ η ρουμανική θυγατρική S.C. Fabrica de Lapte Brasov δημιούργησε νέα εταιρεία στη Μολδαβία.

Για το 2026, η διοίκηση δηλώνει ότι παραμένει προσανατολισμένη στην αύξηση του κύκλου εργασιών και των μεριδίων αγοράς, στην περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών και στην αξιοποίηση της εξαγοράς της ΔΩΔΩΝΗ. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στη μεγιστοποίηση των επενδύσεων σε Ρουμανία και Βουλγαρία και στην περαιτέρω επέκταση στις τοπικές και ευρύτερες βαλκανικές αγορές.