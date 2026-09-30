Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2025, η OHONOS Snack εμφάνισε κύκλο εργασιών 58,93 εκατ. ευρώ, έναντι 54,75 εκατ. ευρώ το 2024.

Σε αναπτυξιακή τροχιά παρέμεινε το 2025 η OHONOS Snack, με τον κύκλο εργασιών να ενισχύεται κατά 7,63% και να προσεγγίζει τα 59 εκατ. ευρώ, την ώρα που η βιομηχανία της Θεσσαλονίκης υλοποιεί σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα για την επέκταση της παραγωγικής της δυναμικότητας.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2025, η OHONOS Snack εμφάνισε κύκλο εργασιών 58,93 εκατ. ευρώ, έναντι 54,75 εκατ. ευρώ το 2024. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 5,77 εκατ. ευρώ, έναντι 5,82 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας μικρή κάμψη 0,9%.

Θετική η λειτουργική κερδοφορία

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας η εικόνα παρέμεινε θετική. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 9,74 εκατ. ευρώ, από 9,53 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 2,18%. Το μικτό περιθώριο κέρδους υποχώρησε στο 35,06% από 36,02%, ενώ το περιθώριο κερδών προ φόρων διαμορφώθηκε στο 12,73%, έναντι 13,83% το 2024.

Το συνολικό ενεργητικό αυξήθηκε στα 63,4 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, από 43,57 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία έφθασαν τα 25,86 εκατ. ευρώ, έναντι 19,01 εκατ. ευρώ, με τις προκαταβολές και τα υπό κατασκευή μη κυκλοφορούντα στοιχεία να υπερδιπλασιάζονται, στα 11,55 εκατ. ευρώ από 4,78 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυξήθηκαν σημαντικά, στα 14,77 εκατ. ευρώ από 8,45 εκατ. ευρώ, ενώ οι εμπορικές απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε 17,26 εκατ. ευρώ από 12,36 εκατ. ευρώ. Συνολικά, το κυκλοφορούν ενεργητικό ανήλθε σε 37,54 εκατ. ευρώ από 24,56 εκατ. ευρώ.

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Αύξηση σημείωσε και η καθαρή θέση της βιομηχανίας, η οποία έφθασε τα 35,27 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, από 29,70 εκατ. ευρώ το 2024. Στον αντίποδα, αισθητά υψηλότερος εμφανίζεται ο τραπεζικός δανεισμός, καθώς τα μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια αυξήθηκαν στα 11,96 εκατ. ευρώ από 3,58 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης χρέους διαμορφώθηκε, σύμφωνα με την εταιρεία, στο 44,36%, έναντι 31,83% το προηγούμενο έτος.

Νέα επένδυση στην παραγωγή

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της OHONOS βρίσκεται πλέον το επενδυτικό πρόγραμμα που υλοποιεί στις παραγωγικές της εγκαταστάσεις. Η εταιρεία προχωρά στην επέκταση της δυναμικότητας παραγωγής τηγανητής πατάτας με την εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει νέο συσκευαστήριο, φωτοβολταϊκό σύστημα και επέκταση των διοικητικών εγκαταστάσεων.

Οι επενδύσεις συνδυάζονται με ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της εταιρείας. Όπως επισημαίνει η διοίκηση, οι πωλήσεις σε τρεις χώρες αυξήθηκαν σχεδόν κατά 100% μέσα στο 2025, εξέλιξη στην οποία η OHONOS στηρίζει μέρος των προσδοκιών της για περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων.

Η εταιρεία, η οποία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στον κλάδο τροφίμων το 1994, παράγει κυρίως τυποποιημένα snacks με βάση το καλαμποκάλευρο και chips πατάτας. Διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου και δίκτυο πωλήσεων που καλύπτει σχεδόν το σύνολο της ελληνικής αγοράς, από τη λιανική και τη χονδρική μέχρι τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με την έκθεση διαχείρισης, πρόκειται για εταιρεία με 100% ελληνικά κεφάλαια και Έλληνες μετόχους.

Για το 2026 η διοίκηση θέτει ως βασικούς στόχους την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της OHONOS τόσο στην Ελλάδα όσο και στις αγορές του εξωτερικού, τη διεύρυνση της γκάμας προϊόντων με νέες προτάσεις και τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Στόχος είναι η αύξηση της αποδοτικότητας και ο περιορισμός του λειτουργικού κόστους χωρίς υποχώρηση της ποιότητας, παράλληλα με νέες επενδύσεις στο δίκτυο πωλήσεων και στη βιώσιμη λειτουργία.