Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», ο θείος της 4χρονης μαθήτριας περιέγραψε την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το παιδί μετά το περιστατικό, εκφράζοντας παράλληλα την οργή του για όσα συνέβησαν.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που καταγράφει τη διευθύντρια να συμπεριφέρεται βίαια σε μαθητές, αλλά και την επίθεση που δέχθηκε στη συνέχεια.

Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», ο θείος της 4χρονης μαθήτριας περιέγραψε την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το παιδί μετά το περιστατικό, εκφράζοντας παράλληλα την οργή του για όσα συνέβησαν.

«Όταν ήμουν σπίτι και είδα το παιδί από κοντά, το παιδί ήταν σε σοκ, ήταν χάλια.

Το παιδί είναι μαζί με τη γιαγιά. Εγώ αν ήμουν στη θέση του αδερφού μου, θα την είχα τσιμεντώσει. Δεν θα της έριχνα απλά ένα χαστούκι. Εγώ θα την είχα τσιμεντώσει».

Όταν η δημοσιογράφος του επισήμανε πως η βία δεν αποτελεί λύση, ο ίδιος απάντησε «Έχετε δίκιο, αλλά από τη στιγμή που δεν έχετε ζήσει κάτι παρόμοιο, δεν μπορείτε να κρίνετε και δεν μπορείτε να πείτε τίποτα πάνω σε αυτό».

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«Είχαμε ξανά θέμα στο παρελθόν»

Ο θείος της 4χρονης υποστήριξε ακόμη πως η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός είχε απασχολήσει την οικογένεια και στο παρελθόν, κάνοντας λόγο για περιστατικά φωνών και προσβολών σε βάρος παιδιών.

«Με τη συγκεκριμένη γυναίκα είχαμε ξανά θέμα στο παρελθόν, αλλά επειδή είχε καταλάβει το λάθος της και ζήτησε συγγνώμη, έμεινε μεταξύ μας. Ξανά φώναζε πάνω στα παιδιά, τα έβριζε.

Ένα άλλο παιδάκι αναγκάστηκε να αλλάξει σχολείο επειδή ήταν με ειδικές ανάγκες και έτρωγε bullying από τη συγκεκριμένη κυρία».

Παράλληλα, ο ίδιος ισχυρίστηκε πως η εκπαιδευτικός χτύπησε τη μικρή.

Νοσηλεύεται η διευθύντρια – Σε εξέλιξη η ΕΔΕ

Την ίδια ώρα, η διευθύντρια του νηπιαγωγείου παραμένει για δεύτερη ημέρα νοσηλευόμενη, έχοντας υποστεί σοβαρά τραύματα μετά την επίθεση που δέχθηκε.

Ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος, ανέφερε πως δεν είχε προηγηθεί επίσημη καταγγελία σε βάρος της εκπαιδευτικού, ενώ για την υπόθεση έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών για τον σοβαρό τραυματισμό της εκπαιδευτικού, καθώς και ο Εισαγγελέας Ανηλίκων, δεδομένου ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα παιδιά.

Στη σχολική μονάδα αναμένεται να μεταβεί κλιμάκιο ψυχολόγων, προκειμένου να στηρίξει τα παιδιά που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού.

Την ίδια ώρα, ο πατέρας της διευθύντριας έχει προαναγγείλει ότι θα καταθέσει μήνυση σε βάρος των γονέων.