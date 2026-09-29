Η έρευνα αναμένεται να εξετάσει το σύνολο των περιστατικών που συνέβησαν στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων πριν και μετά τη δημοσιοποίηση του επίμαχου βίντεο με τις φωνές της διευθύντριας.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το περιστατικό στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο η διευθύντρια καταγράφεται να φωνάζει σε υστερικό τόνο και να απειλεί μικρούς μαθητές. Την ίδια ώρα, η ίδια καταγγέλλει ότι δέχθηκε άγρια σωματική επίθεση από γονέα μαθήτριας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Για την υπόθεση έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ενώ έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες εισαγγελικές και αστυνομικές Αρχές καθώς έχει ήδη συλληφθεί η μητέρα του μαθητή για απειλή και εξύβριση, ενώ ο πατέρας αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου για απειλή και σωματική βλάβη.

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Το βιντεοληπτικό υλικό που αποτυπώνει τις φωνές και τις απειλές που εκτόξευσε η διευθύντρια του Νηπιαγωγείου στους μικρούς μαθητές εν εξάλλω και στα όρια της υστερίας έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε σε μικρά παιδιά. Το επεισόδιο όμως δεν σταμάτησε εκεί, καθώς οι καταγγελίες αναφέρουν πως η κατάσταση ξέφυγε όταν η εκπαιδευτικός χειροδίκησε σε παιδί. Από την πλευρά της καταγγέλει ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από γονείς μαθήτριας που ήταν στην ομάδα παιδιών που επέπληξε στο επίμαχο βίντεο. Τόσο η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όσο και το υπουργείο Παιδείας καταδίκασαν άμεσα τη βίαιη επίθεση των γονέων, υπογραμμίζοντας πως η αυτοδικία δεν είναι λύση, ενώ έχουν ήδη δρομολογηθεί οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες. Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστούν τόσο όσα προηγήθηκαν του περιστατικού όσο και όσα ακολούθησαν.

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«Αποσπασματικό το βίντεο» επιμένει ο αναπληρωτής διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Για «περιστατικό που τραυματίζει τη σχολική κοινότητα», έκανε λόγο, ο Διονύσης Αναστασόπουλος, αναπληρωτής διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, επισημαίνοντας στο ΕΡΤnews ότι όσο είναι σε εξέλιξη ΕΔΕ ενώ χαρακτήρισε δεδομένο ότι είναι μηδενική η ανοχή σε κάθε πράξη βίας από όποια πλευρά. «Έχει δοθεί ήδη οδηγία για Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να δούμε το πριν και το μετά. Είναι ενήμερος ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, είναι ενήμερος ο εισαγγελέας Ανηλίκων και φυσικά οι αστυνομικές Αρχές. Περιμένουμε το αποτέλεσμα της ΕΔΕ και της προκαταρκτικής για να αποφανθούμε», δήλωσε ο Διονύσης Αναστασόπουλος. Χαρακτήρισε αποσπασματικό το βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα καταγράφοντας τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου να λέει στους μικρούς μαθητές του σχολείου ότι «σας έφαγα τα χέρια αν χαλάσετε κάτι του σχολείου».

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Μάλιστα αναφερόμενος στην κατάσταση της υγείας της διευθύντριας ο κ. Αναστασόπουλος επεσήμανε ότι «νοσηλεύεται όχι με αμυχές αλλά σε σοβαρή κατάσταση και είναι μητέρα ανήλικου που ήταν παρόν στον τραυματισμό της κι αυτό δίνει επιπλέον διάσταση. Εσείς βασίζεστε αποκλειστικά σε ένα βίντεο. Εγώ οφείλω να κινηθώ με συγκεκριμένο πρωτόκολλο και δεν μπορεί εν μέσω ένορκης διοικητικής εξέτασης που είναι μυστική να δώσω άλλα δεδομένα στον αέρα, με βάση το δικό μου καθηκοντολόγιο». Μετά τα πορίσματα θα απονεμηθούν ευθύνες όπου πρέπει, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει λάβει καμία καταγγελία για την προϊσταμένη του νηπιαγωγείου.

«Είναι ενήμερος ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, είναι ενήμερος ο εισαγγελέας Ανηλίκων και φυσικά οι αστυνομικές Αρχές. Περιμένουμε το αποτέλεσμα της ΕΔΕ και της προκαταρκτικής για να αποφανθούμε», ανέφερε. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν υπάρχει ανοχή σε πράξεις βίας από οποιαδήποτε πλευρά, ενώ σημείωσε ότι εφόσον από την έρευνα προκύψουν ευθύνες, αυτές θα αποδοθούν.

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Το βίντεο με τις φωνές στα παιδιά

Μετά την δημοσιοποίηση του συμβάν πολλοί γονείς καταγγέλουν περιπτώσεις που η εν λόγω εκπαιδευτικός «ξέφυγε» με την συμπεριφορά της απευθυνόμενη στους μικρούς μαθητές τονίζοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζει τέτοια στάση. Στο πρώτο βίντεο που διέρρευσε από το συμβάν η διευθύντρια εμφανίζεται να απευθύνεται με έντονο τρόπο σε παιδιά ηλικίας περίπου 4 και 5 ετών, με αφορμή ζημιές στον χώρο του σχολείου. Μεταξύ άλλων ακούγεται να λέει: «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια!», ενώ σε άλλο σημείο ζητά από τα παιδιά να μην πειράξουν την τραμπάλα.

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Η στιγμή της επίθεσης που δέχθηκε η διευθύντρια

Νέο βίντεο που παρουσιάστηκε από το MEGA καταγράφει έντονη λογομαχία της εκπαιδευτικού με έναν άνδρα. Στο υλικό φαίνεται ο άνδρας να την χτυπά, με την ίδια να πέφτει στο έδαφος και να ζητά βοήθεια. Η εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες υπέστη κάταγμα στη μύτη και κακώσεις στο κεφάλι.

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Οι καταγγελίες που εξετάζονται

Παράλληλα με το βίντεο, έχουν διατυπωθεί καταγγελίες για τη συμπεριφορά της διευθύντριας απέναντι στα παιδιά. Μάλιστα, συγγενής μαθητή υποστηρίζει ότι η εκπαιδευτικός φέρεται να είχε χτυπήσει το παιδί πριν ξεκινήσει να του φωνάζει. Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός, όπως και οι υπόλοιπες καταγγελίες, αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της ΕΔΕ. Από την πλευρά της, η διευθύντρια και το περιβάλλον της υποστηρίζουν ότι εδώ και καιρό αντιμετώπιζε προβλήματα στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και περιστατικά έντασης.

Όπως σημειώνουν «Οι Ρομά εκβιάζουν διαρκώς την σχολική κοινότητα για να επιτύχουν τα αιτήματά τους. Θέλουν να λάβουν βεβαίωση φοίτησης νηπίου για τα προνοιακά επιδόματα Α21, παρά την ελλιπή και κακή φοίτηση των παιδιών τους. Η διευθύντρια αναζητά τα νήπια που δεν παρουσιάζονται στο σχολείο, μέσω των αρμόδιων Αρχών. Τα τηλέφωνά τους βρίσκονται σε φραγή. Αυτό είναι που τους ενοχλεί. Σε καθημερινή βάση πραγματοποιούν δολιοφθορές στο σχολείο, παρακωλύουν το εκπαιδευτικό έργο, τρομοκρατούν και τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς», λέει το περιβάλλον της νηπιαγωγού, σημειώνοντας: «Κανένας εκπαιδευτικός δεν θέλει να εργαστεί εκεί. Η μοναδική διευθύντρια που έμεινε στο συγκεκριμένο σχολείο 5 χρόνια είναι η συγκεκριμένη, διαθέτει 20 χρόνια προϋπηρεσία».

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«Χαστούκισε την ανηψιά μου, έβαλαν το 4χρονο να δώσει κατάθεση»

Μιλώντας στο Action, ο θείος της 4χρονης της οποίας οι γονείς εμπλέκονται στο επεισόδιο κατήγγειλε τα εξής:

«Η διευθύντρια ξεκίνησε για παντελώς άσχετο λόγο να ωρύεται στα παιδιά, στους περαστικούς και στα παιδιά του γειτονικού σχολείου, ενώ σε κάποια φάση έδωσε ένα χαστούκι στην 4χρονη ανηψιά μου. Αυτό έγινε. Ήρθε η αδερφή μου μαζί με τη γιαγιά μου να πάρουν το μωρό, αλλά δεν το έδινε. Μετά ήρθε και η μάνα του και ο πατέρας της. Πήδηξε μέσα στο σχολείο και πήρε το παιδί».

Σύμφωνα πάντα με τον Νίκο Καραγιαννόπουλο, θείο της 4χρονης, η μητέρα και το παιδί οδηγήθηκαν στο ΑΤ, όπου αναγκάσαν τη μικρή να δώσει κατάθεση χωρίς την παρουσία ψυχολόγου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlrmshry28jd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μετακίνηση της διευθύντριας σε άλλο Νηπιαγωγείο

Όπως έγινε γνωστό έχει ήδη αποφασιστεί η μετακίνησή της διευθύντριας σε άλλο νηπιαγωγείο. Παράλληλα, έχει δοθεί εντολή για την αναπλήρωση του κενού στη σχολική μονάδα, ενώ έχει προβλεφθεί και η παρουσία ψυχολόγου και κοινωνικής λειτουργού. Η σχολική μονάδα αναμένεται να συνεχίσει κανονικά από αύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου την ώρα που οι Αρχές και η εκπαιδευτική διοίκηση αναμένουν τα αποτελέσματα των ερευνών